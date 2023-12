Rafael Nadal deja etiqueta de 'favorito' para Abierto de Australia

Rafael Nadal afirmó que se sentía "bien", aunque minimizó sus opciones de ganar torneos en el futuro cercano, al regresar de un año de ausencia por lesión.

El atleta de 37 años no ha jugado desde su derrota en la segunda ronda del Abierto de Australia de enero pasado, tras lo cual tuvo dos cirugías de cadera.

Las intervenciones despertaron temores de que sería el fin de su carrera, pero regresó a Australia para el Brisbane International, que comienza el domingo, antes del Abierto de Australia de Melbourne.

"Me siento bien", afirmó el tenista, quien previamente dijo que esta podía ser su temporada de despedida.

No me puedo quejar, me siento mucho mejor hoy de lo que esperaba hace un mes, pero para mí es imposible pensar hoy en ganar torneos".

Lo que sí es posible es disfrutar del regreso a las canchas. No espero mucho, honestamente, lo único que espero es poder ir a la cancha, sentirme competitivo y hacer lo mejor", agregó.

El ganador de 22 Grand Slam pasó mucho tiempo este mes en su academia de Kuwait en busca de temperaturas y condiciones similares a las que encontrará en Australia.

Pero su nivel de entrenamiento ha sido limitado, y admitió que será "un proceso duro al comienzo".

No es que he practicado con buena intensidad los últimos seis meses. Solo he practicado el último mes con muy buena intensidad", explicó.

Nada es imposible, pero para mí, estar aquí es una victoria, y espero tener la posibilidad de disfrutar, y el público también".

Ganador de dos Abiertos de Australia, en 2009 y 2022, Nadal quedó rezagado de su rival Novak Djokovic en la lista de ganadores de Grand Slam, luego de que el serbio ganara tres títulos ese año, llevando su total a 24.

Nadal admitió que en esta etapa de su carrera "no puedo tener metas a súper largo plazo porque no me veo jugando un tiempo súper largo".

Pero en mi cabeza, intentó darme la oportunidad de ser más y más competitivo conforme avanza la temporada", expresó.