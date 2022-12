RAFAGAS DEPORTIVA

BUENOS DÍAS... NI MODO todo terminó para los Tomateros de Culiacán, se movieron mal los naipes, y quedaron fuera de los Play Off en Liga Mexicana del Pacífico, bueno al menos eso se comentaba ayer, ya que la escuadra de Benjamín Gil, ganó el primero a Yaquis de ciudad Obregón Sonora, pero cayeron en el segundo 2-0, este último un juego nostálgico, primero por la despedida del beisbol del Grandes Ligas Oliver Pérez y después, por haber quedado eliminado el equipo de los Play Off, aunque todavía hay tres encuentros por jugar, pero ya Sultanes se trepó en la octava posición, parece que esta derrota, no le dejó posibilidades a Tomateros de llegar al cuarto sitio de esta segunda vuelta.

EN BEISBOL de República Dominicana, rally de dos carreras en la parte baja de la octava entrada le dio el triunfo a Estrellas Orientales sobre Gigantes del Cibao por pizarra de 4-2, resultado que los mantiene en la cima del standing del Round Robin y con probabilidades de ser campeón y de esta forma representar a Dominicana en la Serie de Beisbol del Caribe, a celebrar en Venezuela, fue un cuadrangular de Lewin Díaz para poner en ventaja al conjunto verde; sin embargo, la novena del Cibao respondió al instante por la misma vía, esta vez cortesía de Erik González para el 2-1.

EN BEISBOL profesional de Venezuela, las Águilas de Zulia derrotaron 9 carreras a 7 a los legendarios Tiburones de la Guaira, cuando el conjunto rapaz está eliminado por tercera temporada consecutiva, el equipo mostró que caerá con la cara en lo más alto además de darle su clasificación a los "salados" al round robin, también vio historia pura cuando el antesalista Bryant Flete bateó la escalera con las Águilas del Zulia convirtiéndose en el 16.° jugador en lograrlo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

AQUÍ EN LMB, el lanzador zurdo Jorge Pérez se incorpora a Bravos de León para la temporada 2023, el chamaco nacido en Tolleson Arizona Jorge Pérez quien cuenta con la doble nacionalidad, inició su carrera en la NCAA en el 2013, teniendo un gran año, lanzando para 2.86 ERA, para posteriormente pasar a vivir la experiencia del béisbol Australiano, en el 2019 llegó a México para jugar con Toros de Tijuana, teniendo 33 apariciones como relevista, además de ser campeón en la temporada 2021. El lanzador derecho fue cedido para el 2022 a Guerreros de Oaxaca, obteniendo marca de tres ganados y tres perdidos, terminando con una efectividad de 6.11, en 45 innings lanzados.

AQUÍ YA preparan el Coloso del Norte, quizás puede ser la segunda semana de enero del 2023, cuando lleguen los primeros peloteros de Acereros de Monclova, al campamento, ya urgen buenas noticias, pero hay que esperar, alguien me comentó que ya el Licenciado Gerardo Benavides Pape, tiene la lista al estratega que será el responsable de darle a la afición, en segundo título de campeonato en Liga Mexicana de Beisbol de Verano.