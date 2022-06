Ramiro Ortiz, un As de la "tecla" en periodismo deportivo

¿Cómo es que se reconocen 55 años de trayectoria?, miles de entrevistas en campo, conociendo a las estrellas del deporte, andar bajo los intensos rayos del sol, para Ramiro Ortiz Rodríguez "El Zurdo Ortiz" no es necesario dicho reconocimiento, desde siempre ha hecho lo que le gusta y lo seguirá haciendo mientras Dios le dé licencia.

Actualmente tiene 72 años de edad, "Don Ramiro" como una muestra de respeto, nació un 14 de octubre de 1949, su madre Inocencia Rodríguez, hizo todo lo que estuvo en sus manos para formar una hermosa familia y sacar adelante a sus siete hijos de los cuales Ramiro es el menor, apenas tenía un mes de nacido cuando desafortunadamente su padre murió.

Su mamá supo sacarlos adelante, así trascurrieron los años hasta que la necesidad lo hizo salir a buscar empleo, eran los años 60´s cuando empezó a trabajar en Periódico El Día de José González Ballesteros, era ayudante de linotipista, él operaba una máquina que mecanizaba el proceso de composición de un texto para ser impreso.

Así transcurrió su vida, trabajar, trabajar y trabajar hasta la fecha, mencionó que antes de integrarse al mundo laboral, ya le gustaba ver las crónicas deportivas que en aquel entonces escribía Víctor Manuel Infante y Guadalupe Ortiz, su hermano, en el Periódico El Día ubicado en ese entonces en la calle Juárez, ellos dos fueron los que le enseñaron la crónica deportiva, su función sería llevar información y que cuando se presentara la oportunidad haría "una notita".

En 1968 ganaba 40 pesos por semana y una vez que cumplió los 18 años de edad, José González Ballesteros en aquel entonces presidente municipal y dueño del Periódico El Día, se le acercó y le dijo que cuando necesitara algo le dijera.

"Pues no dejé pasar la oportunidad y le dije que sí necesitaba su apoyo, le comenté que acababa de cumplir 18 años de edad y que quería laborar en Altos Hornos de México, él me hizo una carta y me mandó con el director general, me dieron trabajo, me pidieron que entrara ya al turno de segunda", recordó Ramiro Ortiz.

Entró al departamento de chatarra donde estuvo cuatro años hasta que lo mandaron al taller eléctrico, siempre estará agradecido por eso y a pesar de la carga de trabajo nunca abandonó su labor en el periódico.

Desde sus inicios a la fecha ha pasado más de medio siglo, Ramiro Ortiz sigue inmerso en el deporte, ha hecho miles de entrevistas, entre estas la de Benjamín Cananea Reyes, Nelson Barrera y más peloteros.

Dentro de su trayectoria, acudió a las Series del Caribe en República Dominicana, Isla Margaritas en Venezuela, Mazatlán y Hermosillo, conoció a jugadores que estuvieron en las grandes ligas, lo mismo con una gran cantidad de toreros como Pablo Hermoso de Mendoza, a Juli, entre otros personajes.

Mencionó que él no terminó la primaria por lo que fue difícil adaptarse a las nuevas tecnológicas, pero aceptó el reto, pasó de la máquina de escribir y los linotipos a las computadoras, pero aprendió.

Trabajando para Periódico La Voz lo enviaron a estudiar a Monterrey, estuvo en constante capacitación y fue la manera en que aprendió, mencionó que aún recuerda aquel día en que el Ingeniero Salvador Kamar Apud contrató todo un equipo de alto rendimiento para el deporte.

Para él ha sido una satisfacción muy grande estar dónde está, aceptó muchos retos, se familiarizó con la gente, con los deportistas, con los lectores, con las autoridades, hizo todo por buscar el camino limpio de una crónica buena, sin empañar el deporte en las notas periodísticas.

"He contribuido en todo, fueron 30 y tantos años cubriendo la Liga Mexicana hasta que se hizo campeón en el 2019, yo dije ya cumplí con lo mío, luego pues llegó gente nueva a Los Acereros, cambió el sistema, traen gente que supuestamente sabe y ahí se quedó", señaló.

Comentó que es una satisfacción servir a la sociedad, al deporte, a todas las ligas de la Región Centro de Coahuila cooperando con lo mejor, dando difusión a sus actividades físicas.

"Pero los años pasan, viene más avances tecnológicos, nuevos prospectos con ganas de superarse, yo no me quejo, gracias a Dios aquí sigo, al rato termina mi ciclo y estoy muy agradecido por las atenciones de mis compañeros, de los lectores y patrocinadores del deporte de todo Coahuila", señaló.

Comentó que cada quien tendrá una imagen, un pensamiento y una opinión hacía su persona, lo único que él sabe, es que afortunadamente Dios le brindó muchísimos amigos y miles de seguidores, al final de cuentas, ellos siempre sabrán quién es, quién fue y seguirá siendo Ramiro Ortiz.

Ramiro Ortiz comentó que él no necesita de reconocimientos por su labor, lo más importante para él es el apoyo de su esposa Martha Alicia Jordán con quién tiene 50 años de casado, también el conservar la amistad de muchos, seguir con sus lectores pero sobre todo seguir haciendo lo que más le gusta como si todos los días fuera el último.

"Y aquí sigo, estoy feliz, estoy con vida, con salud y sigo laborando para el Periódico La Voz de Monclova", señaló.