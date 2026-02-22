Rangers blanquean 18-0 a Diablos en Monclova: Héctor Madrid brilla

Los Rangers tuvieron una práctica de bateo en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda y Héctor Madrid estuvo intratable en el montículo, para labrar un triunfo por blanqueada de 18-0 sobre Diablos en encuentro de la categoría 11-13 años que disputaron ayer, dentro de la serie 25.

Los vigilantes hicieron valer la localía y sumaron un acierto más en la presente campaña de la Liga de Béisbol Furiazul, liderados en la caja de bateo por Héctor Rivera quien bateó de 3-3 con 2 remolques, mientras que Mateo Lara pegó de 2-2 con 3 producidas, acompañados por Pablo Campos quien bateó de 3-2.

Por otra parte, en la lomita destacó Héctor Madrid con labor dominante de 4 innings, en los que solo admitió un imparable y recetó 9 ponches, anotándose el acierto con relevo de Carlos González en una entrada. A su vez, Enrique Vázquez sufrió el descalabro por los pingos.

Rangers abrió el score en la primera entrada con timbres de Héctor Rivera y Argenis, mientras que en la segunda tanda amplió la ventaja con un rally de 4 carreras a cargo de Cristian Villanueva, Héctor Madrid, Mateo Lara y Gael Rodríguez.

Para la tercera tanda, el resultado tomó tintes de paliza con una producción de 8 anotaciones para la novena fronterense, mientras que el triunfo fue asegurado con un rally de 4 en la cuarta tanda, destacando 2 remolques de Mateo Lara.