Bulls vencen a Shadows en el Gimnasio Municipal Milo Martínez

Los Raptors sacaron una sufrida victoria de la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, al superar a Rise en tres reñidas e intensas rondas, en duelo que formó parte de la jornada 23 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En la categoría Mixta, los Raptors tuvieron que emplearse a fondo para inclinar la balanza a su favor, imponiéndose con parciales de 25-21, 23-25 y 15-3, resultado que les permitió sumar una victoria más dentro del circuito.

En otro partido que formó parte de la cartelera dominical de la competencia que dirige Pedro Rangel, los Bulls hicieron valer su potencia ofensiva al embestir a Shadows y quedarse con el triunfo en dos sets corridos. Los Bulls dominaron las acciones de principio a fin y sellaron su victoria con parciales de 25-21 y 25-23, dejando sin margen de reacción a sus rivales para salir con un valioso triunfo.