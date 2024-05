Ratifica Noriega al 'Tano' Ortiz

MONTERREY, NL 21-May-2024 .-El presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, asegura que Fernando Ortiz seguirá como DT pues sienten que su proyecto es el indicado.

"El proyecto continúa, estamos convencidos de que por ahí debemos de seguir, que las cosas van por buen camino. También muy claros en que hay cuestiones que mejorar, que hay tuercas que apretar y en ese sentido todos en nuestra responsabilidad. La directiva en la nuestra, el cuerpo técnico la suya, los jugadores en su posición también, debemos de tener esa claridad de que hay cosas que todavía pueden ser mejor y de que todavía pueden ser mejores", expresó Noriega.

"Porque nuestro objetivo no es el que conseguimos ahora (Semifinales), está muy claro que queremos llegar a una Final y queremos ser campeones y para eso hay que seguir trabajando y modificando lo que haya que hacer".

Al llegar a la Ciudad tras presenciar el pase a la Final de Rayadas, Noriega agregó que pronto deberán analizar los ajustes que deben hacer para llevar al equipo a lograr sus objetivos.

"Mas allá de empatar el marcador global, el objetivo no se cumple, entonces la sensación no es cercana, pero sí nos ayuda a pensar que el proyecto va por buen camino. Que tenemos las bases suficientes para pensar que estamos evolucionando, creciendo y cerca de eso que todos queremos", añadió Noriega.

"Y cuando digo todos, empiezo por nuestra afición, después por los que conformamos el club a nivel directivo, a nivel cancha, nivel cuerpo técnico y que si somos capaces en este periodo de transferencias podemos modificar lo que consideremos necesario para volver a estar en estas instancias últimas de Liguilla y llegar a una Final, qué es lo que queremos y ser campeones".

El directivo no quiso revelar qué posiciones y cuantos jugadores pudieran dejar ir y contratar, pues primero lo tienen que manejar con los involucrados.

Al preguntarle si hay jugadores que ya terminaron su ciclo, dijo que cualquiera puede salir siempre y cuando sea en base a un análisis más allá del tiempo que tengan en la institución.

"Yo no me quedaría con lo de 6, 8 años (jugadores en el club), yo me quedaría que siempre en un plantel hay jugadores que puede pensarse que deban salir y es por diversos motivos", aseguró.

"En ocasiones es porque su ciclo se había cumplido, parafraseando tus palabras, en otros momentos es por modelo de juego, en otros momentos es porque esos jugadores te permiten hacer otro movimiento, te permiten monetizar, en otros momentos es porque el jugador viene y te lo pide aunque tu quisieras quedártelo. Hay muchísimas variantes que nos llevan a decidir qué cambios hacer".

Entonces ¿se descarta una limpia ?

"Es que eso también es subjetivo, para ti a lo mejor un número es limpia y para alguno de tus colegas cierto número no lo es", respondió.

Noriega fue cuestionado sobre si su viaje a Pachuca para presenciar el duelo del Monterrey femenil sirvió también para hacer negociaciones por Oussama Idrissi, dijo que no.

Sin embargo no descarto que lo pudieran contratar como a cualquier buen jugador.