Rayados Infantil golea 5-0 a Raptors en la Copa Xochipilli

El equipo de Rayados desplegó un fútbol contundente y de alto nivel sobre la cancha del Parque Xochipilli para imponerse con marcador de 5 goles a 0 sobre Raptors, en duelo correspondiente a la categoría Infantil de la Copa Xochipilli.

La escuadra albiazul dominó las acciones de principio a fin, mostrando orden, buen manejo de balón y una ofensiva explosiva que terminó por inclinar la balanza de manera contundente, para sumar 3 valiosos puntos que fortalecen sus aspiraciones de clasificarse a la liguilla.

Carlos Siller fue el encargado de iniciar la fiesta ofensiva, mientras que Kaleb Salazar amplió la ventaja para encaminar a La Pandilla hacia una tarde tranquila. Posteriormente aparecieron Héctor Andrade y Lionel Lara para castigar nuevamente a la defensiva de los dinosaurios, antes de que Emiliano Salazar colocara cifras definitivas en el marcador con el quinto tanto de la tarde.

Los Raptors intentaron reaccionar y buscaron descontar en distintos momentos del partido, pero llegaron al compromiso con la pólvora mojada. La sólida actuación defensiva de Rayados también fue un factor determinante, neutralizando cada aproximación rival y manteniendo el arco en cero durante todo el encuentro.