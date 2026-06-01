Emmanuel Macron condena disturbios en París tras celebración del PSG

PARÍS (AP) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este domingo su enérgico rechazo y se declaró "harto" de la "violencia inaceptable" registrada en diversos puntos de la capital francesa tras los festejos por la obtención del campeonato de fútbol por parte del club París Saint-Germain (PSG).

A través de una declaración pública emitida tras los disturbios, el mandatario condenó los severos enfrentamientos entre grupos de aficionados y los cuerpos de seguridad, los cuales empañaron las celebraciones deportivas y provocaron cuantiosos daños materiales en el mobiliario urbano y establecimientos comerciales de la ciudad.

"Ya basta de tolerar que una fiesta deportiva se transforme en un escenario de vandalismo y agresiones contra nuestras fuerzas del orden", sentenció Macron, quien exigió a las autoridades judiciales la aplicación de sanciones ejemplares y todo el peso de la ley contra los responsables de los desmanes.

¿Cómo ocurrieron los disturbios en París?

Las movilizaciones de los seguidores del conjunto parisino derivaron en actos de provocación y quema de vehículos en zonas céntricas de París, lo que obligó al despliegue masivo de agentes de la Policía Nacional y la Gendarmería para dispersar a la multitud mediante el uso de gases lacrimógenos y tácticas de contención.

El Ministerio del Interior de Francia reportó que los incidentes arrojaron un saldo de decenas de personas detenidas, así como múltiples elementos policiales heridos durante los operativos implementados para restablecer el orden público en las vialidades afectadas.

Reacciones de Macron y autoridades

El pronunciamiento del jefe del Ejecutivo francés se suma a las crecientes demandas de diversos sectores políticos y civiles que exigen el endurecimiento de los protocolos de seguridad en los eventos masivos, con el objetivo de prevenir brotes de violencia extrema y garantizar la integridad de los ciudadanos en los espacios públicos del país.