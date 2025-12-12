El Hijo del Santo anuncia su adiós y sorprende al quitarse la máscara en un evento privado

El Hijo del Santo, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana, confirmó su retiro definitivo del ring con una función especial que marcará el cierre de más de cuatro décadas de trayectoria. Su combate final se celebrará el sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, donde compartirá esquina con Alberto el Patrón, L.A. Park y Santo Jr., enfrentándose a Dr. Wagner Jr., Texano Jr., Ángel Blanco Jr. y El Hijo de Fishman.

Conocido en todo el país como "El Enmascarado de Plata", el luchador ha recorrido recientemente múltiples arenas mexicanas, recibiendo cariño y reconocimiento de los aficionados que lo han seguido a lo largo de su carrera.

Una revelación inesperada

Aunque había asegurado que se retiraría sin mostrar su identidad, El Hijo del Santo sorprendió a un pequeño grupo en un evento privado al anunciar que, por única ocasión, se quitaría la máscara. Entre bromas y comentarios del público cercano, retiró su tradicional tapa solo por una fracción de segundo, para inmediatamente colocarse otra que llevaba preparada. La máscara retirada fue obsequiada al periodista Joaquín López-Dóriga.

Un legado heredado y consolidado

Portador de la mítica máscara que le dejó El Santo, su padre, El Hijo del Santo ha construido una carrera que lo convirtió en referente cultural de México. Desde la década de los años 80, su estilo —que mezcla elegancia y valentía— lo ha posicionado como una figura de respeto dentro y fuera del país.

Además de sus actuaciones en México, el luchador ha pisado escenarios internacionales en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Japón, fortaleciendo el mito del "Enmascarado de Plata" a nivel mundial.