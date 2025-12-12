Tormenta de críticas contra la FIFA por los elevados precios del Mundial 2026

La publicación más reciente de los precios de entradas para el Mundial 2026 desató una fuerte oleada de inconformidad entre los aficionados, quienes acusan a la FIFA de cometer una "traición monumental". La molestia estalló luego de que la Federación Alemana de Futbol difundiera una lista que mostraba boletos de fase de grupos con costos entre 180 y 700 dólares, mientras que las entradas para la final alcanzan entre 4,185 y 8,680 dólares.

Estos valores contrastan con las declaraciones previas de la FIFA, que había asegurado que habría boletos disponibles desde 60 dólares. Incluso, la candidatura estadounidense —presentada hace siete años— prometía ofrecer cientos de miles de entradas de la fase inaugural por 21 dólares.

El organismo Football Supporters Europe (FSE) calificó los nuevos precios como "exorbitantes", señalando que un aficionado que quisiera asistir a todos los partidos desde el debut hasta la final, mediante la asignación de la Asociación Miembro Participante, necesitaría 6,900 euros (8,111 dólares). Según la FSE, esta cifra quintuplica lo que se pagó en la edición de Catar.

El grupo denunció que esta política "traiciona la tradición del Mundial" y criticó que los precios de la fase de grupos parecen haberse determinado por "criterios imprecisos", como el atractivo percibido de cada encuentro.

¿Qué dijeron las asociaciones de fútbol?

En Inglaterra, la Asociación Inglesa de Fútbol compartió con el Club de Viajes de Aficionados (ESTC) que seguir a la selección hasta la final costaría 7,020 dólares. La Embajada de Aficionados inglesa calificó esta situación de "irrisoria", señalando que incluso la Categoría 3 —la más barata para los miembros del ESTC— es inalcanzable para muchos. Grupos hinchas como Free Lions se sumaron a las críticas denunciando precios "impactantes" y pidiendo proteger a los seguidores "contra estos costos exorbitantes".

Aunque la FIFA anunció en septiembre que las entradas en su plataforma comenzarían en 60 dólares para fase de grupos y 6,730 para la final, advirtió que los valores podrían cambiar debido al sistema de precios dinámicos, implementado por primera vez en un Mundial.

Detalles de los precios de las entradas

La lista divulgada por Alemania mostró solo tres categorías de boletos. El más barato para un partido de la fase de grupos —Alemania vs. Curazao en Houston— fue de 180 dólares. Para semifinales, los costos iban desde 920 hasta 1,125 dólares.

La FSE pidió suspender de inmediato la venta a través de las federaciones nacionales hasta encontrar una solución que respete la tradición y la dimensión cultural del torneo. La FIFA, contactada por The Associated Press, aún no ha emitido comentarios.

Mientras tanto, continúa la tercera fase de venta general, donde los aficionados pueden solicitar boletos para partidos concretos mediante un sorteo aleatorio. Esta etapa permanecerá abierta hasta el 13 de enero de 2026.

Cabe recordar que en la última Copa del Mundo organizada por Estados Unidos en 1994, las entradas costaron entre 25 y 475 dólares, mientras que en Catar 2022 se ofrecieron entre 70 y 1,600 dólares.