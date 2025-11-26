Cobras vencen a La Onza Real: 4-2 en la Copa Xochipilli

En uno de los partidos más intensos de la jornada de pendientes que celebró la Copa Xochipilli el pasado fin de semana, el equipo de Cobras se agenció los 3 puntos al vencer a La Onza Real por la clara diferencia de 4 goles contra 2, dentro de la categoría Juvenil "B".

La cancha del Parque 1 fue escenario de una gran exhibición de fútbol por parte de las serpientes, conjunto que contó con un ataque variado y certero que definió el resultado con una holgada ventaja. Iker Torres, Emiliano González, Jesús Cordero y Andrik Villegas hicieron las anotaciones que labraron el triunfo de Cobras. Por su parte, el conjunto derrotado se encontró con goles de Jesús Mendoza y Luis Ceniceros para darle algo de decoro al marcador final.

SSN sufrió de más para imponerse ante el conjunto de la Colonia Obrera, al que superó por la mínima diferencia de 3 goles a 2, en reñido encuentro de la división Juvenil "B". Los constructores contaron con tantos de Axel Rivera, Fabián Durán y Kevin Cantú para fraguar un triunfo determinante para sus aspiraciones de avanzar a la liguilla; por su parte, los obreros respondieron con anotaciones de Santiago Saldaña y Giovanni Linares para el descuento.