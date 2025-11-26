Club Yaquis de Ciudad Obregón rinde homenaje a Adrián Ramírez

El Club Yaquis de Ciudad Obregón anunció la próxima entronización del pitcher zurdo Adrián Ramírez a su Recinto Histórico, en ceremonia que se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre, en reconocimiento a una trayectoria que dejó huella tanto en la organización sonorense como en el béisbol mexicano.

Ramírez, originario de Piedras Negras, Coahuila, se convirtió en uno de los brazos más confiables de los Yaquis durante su paso por la Liga Mexicana del Pacífico. Su figura tomó especial relevancia en la temporada 2007-2008, cuando fue pieza fundamental para que la "Tribu" rompiera una sequía de casi tres décadas sin título. Esa campaña marcó el inicio de una era dorada para el club, a la cual el lanzador contribuyó significativamente.

Posteriormente, el coahuilense fue parte del histórico tricampeonato logrado por los Yaquis entre 2010 y 2013, consolidándose como uno de los jugadores más emblemáticos de ese periodo. En total, Ramírez sumó cuatro campeonatos en la LMP con Ciudad Obregón, además de participar en cuatro ediciones de la Serie del Caribe, conquistando dos títulos del clásico caribeño.

Su carrera en el béisbol profesional mexicano relució también a la Liga Mexicana de Béisbol, donde defendió los colores de Acereros de Monclova durante 15 temporadas y tuvo una más con Pericos de Puebla. Con los Acereros registró más de 600 apariciones entre 2003 y 2017, mientras que con los Yaquis superó los 400 encuentros, destacándose siempre por su fiabilidad en momentos de alta presión y por su labor como cerrador.

Además de Ramírez, el club confirmó que Jesús Manuel "Chito" López también será entronizado en el Recinto Histórico. La ceremonia incluirá un momento especial: el retiro del número 42 en honor a Eddie Díaz, uno de los managers más exitosos y queridos por la afición cajemense.