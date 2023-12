Recordando a Federico Cazares Chávez.

"Señor Ramiro soy hijo de Federico Cazares", lo recuerda usted, preguntó, porque tengo años de comprar los periódicos en donde usted ha trabajado, y recuerda a muchos beisbolistas.

Claro que lo recuerdo, un gran amigo beisbolista, receptor de los buenos, el "Pachuco" Cazares le decían, llega a los campos de béisbol con sus zapatos reluciendo de limpios.

Hizo historia en el béisbol, con otros receptores de gran calidad como el Jimmy Aguilar, Adrián López, Tello López, Ramiro Sánchez, Juan de Dios Quintero y Refugio Jiménez entre otros.

Pedro Cazares me comunicó que hace unos meses Federico Cazares, llegó al Palacio Celestial, "había tenido unas complicaciones y no aguantó señor Ramiro", me dijo Pedro Cazares su hijo.

Estuvo presente en el primer campeonato con Democracia Sindical en Liga Recreativa de Beisbol, pero en amateur, conquistó trofeos de campeón bateador con equipo de Taller Mecánico Ballesteros, con Tecolotes del Pueblo, estuvo con varios equipos de ciudad Frontera y otros más, por eso lo recuerdo con alegría, mi amigo Federico Cazares Chávez, ¡Descanse en paz!