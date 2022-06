Ribereña ¡Campeón Estatal Copa TELMEX 2022!

Fue este domingo en Saltillo Coahuila, en donde la Selección 11-12 años, conquistó el título de Campeones Estatales de Copa Telmex, venciendo en juego final a Charros, según informó ayer el profesor Ariel Flores, dirigente de la Asociación Estatal de Béisbol de Aficionados.

No hubo scores y nada de información por parte de Ariel, bueno así es no quedó ninguno de los 4 equipos y a la mejor se le extraviaron los scores, pues me comentó que en estatal de iniciación tuvo asistencia de 18 escuadras.

Bueno lo más importante que los niños de la Liga Ribereña, se trajeron el Campeonato Estatal, aunque desconozco hacía donde van a ir para disfrutar del Torneo Nacional, que muy merecido lo tienen por el esfuerzo que realizaron.

Aquí doy a conocer, la ronda de semifinales y finales, a grandes rasgos, en el primer juego de semifinalistas, Ribereña le gana a Dodgers 5 a 0, en el siguiente Charros le gana a Tomateros 14 a 0, en la final Ribereña gana 6 a 0 a Charros.