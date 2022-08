Rilos y Democracia Sindical ¡Avanzan en Recreativa!

Furiosa ofensiva concretada por Fidencio García, Nicolás Zamora y Tristán Medrano, respaldaron brillante labor de pitcheo de Juan Pablo Navarro, guiando a su equipo Rilos a la victoria ante Petroleros con pizarra de 11 carreras a 7, y de esta forma, avanzar a la siguiente ronda de play Off en Liga Recreativa de Béisbol 50 Años y Más.

Esta edición la juegan los beisbolistas de antaño en honor del Ingeniero Juan José Espinoza (+) quien fue jugador del equipo Bravos, el lanzador que se llevó el descalabro, por los Petroleros de la colonia Las Flores fue Amado Salazar.

Los Rilos respondieron en el primer episodio con par de carreras, al ligar imparables, Fidencio García, Nicolás Zamora, Tristán Medrano y Silverio Reyes.

En la tercera entrada, ya encendidos los Rilos de Juan Pablo Palacios, abultan la cuenta con tres carreras más, Silverio Reyes y Ramiro Sánchez, pegan imparables.

Todavía recibe pasaporte José María Balderas, quien pisa el pentágono con la quinta carrera de Rilos, misma que produjeron con imparables Fidencio García y Tristán Medrano.

En la quinta entrada Rilos registró dos carreras, igual número en la séptima y 2 en la novena con bateo oportuno de Nicolás Zamora, Tristán Medrano, Israel Villasana, y Juan Ontiveros.

Por su parte los Petroleros de José Luis "Pinolo" Pérez, respondieron con tres carreras en el primer episodio y una en la segunda, en batazos de hits que pegaron, Américo Acevedo, Jaime Fernández y Javier Magdaleno.

Ahora Rilos espera resultados de Cachunes VS Chivos Prietos, Tecolotes Castaños VS Rancheros de Castaños y Tuzos VS Tecolotes de Nadadores, todos ellos integrantes del grupo dos.