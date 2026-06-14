Roberto Mancini deja Al Sadd para regresar a la Selección de Italia

El banquillo de la Selección de Italia está muy cerca de recuperar a un viejo conocido. Este sábado por la tarde, el club qatarí Al Sadd hizo oficial la salida del director técnico italiano Roberto Mancini, interrumpiendo su gestión tras haber dirigido únicamente 16 partidos. Su desvinculación abre por completo la puerta para vivir una segunda etapa al frente de la Azzurra, que busca con urgencia un proyecto sólido de reestructuración tras su estrepitoso fracaso al quedar fuera del Mundial de 2026.

El estratega de 61 años, recordado por coronarse campeón de la Eurocopa 2021 con el combinado nacional italiano, se ha posicionado desde hace varias semanas como el candidato número uno para tomar el puesto vacante que dejó Gennaro Gattuso. A través de sus plataformas digitales oficiales, el Al Sadd compartió un emotivo mensaje de despedida que deja entrever que el futuro del timonel ya está definido. "Gracias, Mancini. Te deseamos mucha suerte en tu próximo reto, nos vemos pronto", publicó el conjunto qatarí, calificando su breve estancia en la institución como un periodo "precioso y lleno de recuerdos maravillosos". Esta cordialidad confirma que el finiquito del contrato se dio bajo un acuerdo mutuo para facilitarle el regreso a su país.

Mancini cuenta con un historial agridulce al mando de la Azzurra, a la cual dirigió en un exitoso proceso entre 2018 y 2023. Si bien tocó el cielo futbolístico al vencer a Inglaterra en el mítico Estadio de Wembley para levantar la Euro, cargó con la losa histórica de no calificar al Mundial de Qatar 2022 tras caer sorpresivamente ante Macedonia del Norte en el repechaje de la UEFA. Tras confirmarse la debacle de una Italia que tampoco logró acceder a la Copa del Mundo de 2026, la Federación Italiana de Fútbol ejecutó un estricto plan de recuperación institucional que incluyó el cese de Gattuso. Aunque los directivos no han hecho el anuncio de forma oficial, la experiencia, jerarquía y conocimiento del entorno convierten a Roberto Mancini en el elegido idóneo para liderar el resurgimiento de los tetracampeones del mundo.