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Andrea Becerra gana medalla de oro en tiro con arco: Saltillo se prepara para la final

Con este triunfo, Becerra asegura su lugar en la Final de la Copa del Mundo que se celebrará en Saltillo.

Por Agencia - 14 junio, 2026 - 08:21 a.m.
Andrea Becerra sumó la única medalla de oro para México en Antalya de cara a la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.
Andrea Becerra sumó la única medalla de oro para México en Antalya de cara a la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

Andrea Becerra puso el nombre de México en alto al ganar la medalla de oro al imponerse de manera agónica a la colombiana Sara López; con el triunfo, consiguió su sitio en la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco a celebrarse en Saltillo durante el mes de septiembre.

 

Durante la Tercera Etapa del circuito celebrado en Turquía, Andrea Becerra sumó la medalla de oro en la prueba de compuesto femenil individual, presea que se suma a la plata (equipo femenil compuesto) y el bronce (equipo mixto compuesto) obtenida en suelo europeo.

Tras una serie en donde igualaron 146-146, la mexicana Andrea Becerra y la colombiana Sara López se midieron a una sola flecha en el shoot off donde un 10 por parte de la arquera azteca superó el 9 de la sudamericana, haciéndose de la medalla de oro.

 

La Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco se llevará a cabo en Saltillo durante el mes de septiembre, sin embargo, World Archery aún no revela su calendario con las fechas precisas; la sede está confirmada.

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