Cruz Azul pierde ante Rodrigo Huescas

La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA resolvió el conflicto a favor de Rodrigo Huescas y en contra de Cruz Azul.

El organismo determinó que el lateral mexicano no rescindió unilateralmente su contrato cuando se unió al FC Copenhague en 2024. De acuerdo con lo dictaminado, su salida se concretó mediante la ejecución legítima de la cláusula de rescisión de 2 millones de dólares establecida para equipos europeos, la cual fue pagada por el club danés.

Cruz Azul había demandado una indemnización adicional de hasta 5 millones de dólares (posteriormente ajustada), alegando irregularidades en la operación e incumplimiento contractual.

La FIFA desestimó por completo esa reclamación y rechazó las pretensiones del club celeste contra el jugador y el Copenhague.

El fallo obliga a Cruz Azul a pagar a Huescas 300 mil dólares, equivalentes al 15% del monto de la transferencia, más un interés anual del 5% calculado desde el 2 de septiembre de 2024.

El club dispone de 45 días a partir de la notificación oficial para efectuar el pago; de no hacerlo, se expone a una prohibición de registrar jugadores por hasta tres periodos de transferencias.

La directiva de Cruz Azul no se conformó con el veredicto de la FIFA y confirmó que apelará la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS/CAS), la máxima instancia en disputas deportivas.

El expediente ya fue registrado como CAS 2026/A/12144 – CF Cruz Azul S.A. de C.V. vs. Rodrigo Jhossel Huescas Hurtado.

La audiencia ante el TAS está programada para el 24 de septiembre de 2026. En esa instancia, los representantes legales de ambas partes presentarán sus argumentos y evidencias ante el panel arbitral, que emitirá una resolución definitiva y vinculante.

Aunque el panorama actual favorece a Huescas, el proceso sigue abierto. Cruz Azul busca revertir el pago de los 300 mil dólares más intereses y, en su caso, obtener una resolución más favorable sobre las circunstancias de la salida del canterano.