Tigres se corona campeón de softbol femenil en Coahuila

Tigres se adjudicó el campeonato en la categoría estelar de la Liga Municipal de Softbol Femenil tras vencer a Gacelas con una clara diferencia de 6 carreras contra 3, en el tercero y definitivo juego de la final.

Ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, Gabriela Villanueva lanzó toda la ruta mientras que Carolina Martínez y Abril Guerrero apuntalaron la ofensiva para dirigir a las felinas al triunfo que definió el campeonato, tras una serie bastante reñida.

Villanueva tiró ruta completa con 3 carreras, 4 hits, 3 boletos otorgados y 2 ponches para acreditarse el acierto, mientras que en la registradora, Martínez bateó de 3-2 y Guerrero conectó de 3-1, ambas con un par de rayitas pintadas. Por su parte, Cynthia Villastrigo salió con la derrota tras una apertura de 5 entradas y 2 tercios, respaldada al final del cotejo por Neila Maldonado.

Las Gacelas se adelantaron en el primer rollo con una anotación de Maldonado, mientras que Abril Guerrero apareció en la parte baja de la inicial para timbrar la del empate. Después, las felinas tomaron la iniciativa tomaron el comando del juego en el cuarto rollo con triple producción elaborada por Carolina Martínez, Mariana González y Esther Montalvo, para despegarse 4-1.

En la quinta tanda, Guerrero amplió el margen con la quinta rayita, mientras que Martínez anotó en la parte baja de la sexta para ponerle el cerrojo al triunfo que dio a conocer a las nuevas monarcas.

Tardíamente, Las Gacelas hicieron la intentona en la parte alta de la séptima tanda, buscando la remontada, pero se quedaron cortas con carreras de Cynthia Villastrigo y Andrea Ramos, alcanzando a recortar la diferencia en el score final.