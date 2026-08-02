México Sub-23 empata 1-1 ante República Dominicana en juegos

La Selección Mexicana Sub-23 volvió a sufrir. Tuvieron que remar contracorriente y encontrar el alivio cuando el reloj parecía sentenciarlo. Con un empate 1-1 frente a los anfitriones, República Dominicana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el equipo de Eduardo Arce volvió a exhibir las dificultades para imponer condiciones.

Aunque suma una victoria y un empate, el inicio del técnico mexicano está lejos de ser convincente. Su equipo ha mostrado pocas ideas al frente, ha carecido de claridad en la generación de juego y, por segundo encuentro consecutivo, necesitó reaccionar desde la adversidad.

El golpe llegó temprano. Al minuto 18´, una mala salida de la defensa mexicana terminó en una pérdida de balón que aprovechó Javier Roces. Sin pensarlo dos veces, el dominicano sacó un potente derechazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo para desatar la euforia en las tribunas.

México tuvo la oportunidad perfecta para igualar antes del descanso, pero la desperdició. Octavio Vázquez cobró un penalti que se marchó desviado del palo derecho del guardameta, aumentando la frustración de un equipo que volvía a verse superado por la presión.

Eduardo Arce movió el banquillo. Mateo Levy, Tahiel Jiménez y Rogelio González ingresaron para cambiar la cara del encuentro, mientras República Dominicana decidió proteger la ventaja con casi todo su equipo encerrado en su propia área durante la última media hora.

Y cuando el tiempo se agotaba y la ansiedad comenzaba a pesar más que el futbol, apareció la defensa para rescatar a México. Jonathan Pérez encontró el balón dentro del área y firmó el 1-1 que evitó la derrota y mantuvo con vida las aspiraciones del Tricolor.

El conjunto mexicano cerrará la fase de grupos frente a Guatemala con la obligación de convencer. No solo buscará asegurar su camino hacia las semifinales, sino también mantener vivo el sueño de un bicampeonato, que no consiguen en la justa regional desde hace 88 años.