Salinas Pliego pide exige disculpas a Faitelson por entrevista o habrá demanda

El siempre polémico comentarista deportivo, David Faitelson, tuvo una entrevista con el youtuber, Escorpión Dorado, en el cual, afirma que el y José Ramon fueron expulsados de Tv Azteca por cuestionar al ex-jugador Moisés Saba.

"Llegamos a la oficina de Moisés, a dos puertas de la (oficina) de Salinas Pliego, y dice la secretaria: 'un momento, lo vamos a anunciar José Ramón', (y responde) 'no, a mí no me anuncies, fregada madre, ¿dónde está ese pinche Moisés?'. Luego le tira una pluma en su escritorio y le grita '¡nos fuiste a acusar con el señor Salinas?'", se observa bajo el título "Así corrieron a Faitelson de TV Azteca".

Ante estas declaraciones el millonario empresario, solicito una disculpa por parte de Faitelson, afirmando que era absurdo el señalamiento del comentarista, de no recibirlo, se enfrentaría a una demanda.

Contundente, Salinas Pliego escribió junto al video: "Estoy seguro que Faitelson estaba bromeando con el Escorpión Dorado, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso me parece una pendejada.. David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón".

En la entrevista se detalla, que después de la entrevista con el jugador, Salinas Pliego pido su salida, pues el empresario, era socio de este mismo.