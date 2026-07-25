Sammy Rivers amaga con abandonar La Velada del Año VI tras fuerte desacuerdo por la protección de Roro

MADRID — La pelea de boxeo entre la creadora de contenido mexicana Sammy Rivers y la influencer española Roro estuvo cerca de cancelarse durante la ceremonia oficial de pesaje previa a La Velada del Año VI. El conflicto se desató tras las marcadas diferencias en el equipamiento de protección facial que utilizaría cada una de las participantes sobre el cuadrilátero, provocando la molestia de la representante regiomontana.

La tensión en el pesaje

Durante la transmisión de la báscula, Rivers amagó con renunciar al combate al reclamar que no se le otorgó la oportunidad de entrenar con el modelo de casco especial que utilizaría su contrincante. La streamer mexicana manifestó su inconformidad sosteniendo el accesorio estándar asignado por la organización para posteriormente mostrar el equipo de la creadora española, señalando las notorias ventajas en la cobertura del rostro.

Por su parte, Roro argumentó que las modificaciones en su equipo obedecen a un diagnóstico médico derivado de una lesión previa en la nariz, la cual le impide recibir impactos directos en esa zona del rostro. La participante europea enfatizó que la solicitud se realizó con anticipación debido a la prescripción médica, descartando que se tratara de una decisión arbitraria para obtener una ventaja sobre la peleadora mexicana.

Acuerdo final y confirmación del combate

Ante el nivel de tensión registrado entre las competidoras, el boxeador profesional y entrenador del evento, Sandor Martin, advirtió que la falta de un acuerdo mutuo pondría en riesgo la realización del combate. Sin embargo, tras varios minutos de discusión, ambas partes acordaron ajustar el acolchado de la careta de Roro y eliminar las piezas excedentes para homologar el diseño visual sin desproteger la zona lesionada.

Con el acuerdo cerrado entre las delegaciones, la pelea queda confirmada para formar parte de la cartelera estelar que se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El evento organizado por el creador de contenido Ibai Llanos será transmitido de manera global a través de plataformas digitales, manteniendo la expectativa de los aficionados ante el enfrentamiento entre ambas personalidades.