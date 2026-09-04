Santiago Giménez debuta con Porto: victoria 2-1 sobre Moreirense

Santiago Giménez entró de cambio en el minuto 75 del compromiso y vio sus primeros minutos como delantero del Porto de Portugal; pese a que el Do Dragão venció 2-1 al Moreirense, el mexicano quedó cerca del gol minutos después de haber ingresado al rectángulo verde.

Tras su paso por el Feyenoord y Milan, Santiago Giménez cuenta con su tercera experiencia en el fútbol europeo luego de unas últimas semanas en donde su futuro lucía impredecible.

En sus primeros días vistiendo la playera que es bien conocida por los futbolistas mexicanos, Santiago Giménez fue testigo del tanto convertido por Dinis Pinto al 20´, poniendo por delante a los visitantes y presionando al Porto, que marchaba con paso perfecto en este inicio de la Primera Liga.

Antes de que culminara la primera mitad, Porto contó con una oportunidad desde la banda derecha del terreno de juego, por lo que Jan Bednarek se adelantó a la marca, prolongó la trayectoria del esférico y logró igualar el compromiso (1-1 al 36´) que daba tranquilidad para el 31 veces campeón de la Liga de Portugal.

Porto adelantó sus líneas y, antes de que comenzara la oleada de cambios en el complemento, William Gomes apareció por la banda de la derecha completamente solo para empujar el esférico, concretar la ventaja (2-1 al 58´), desatar el festejo del mexicano desde la zona de calentamiento y controlar el resto del duelo.

Fue en el minuto 75 cuando Francesco Farioli envió a la cancha a Santiago Giménez, dándole salida a André Silva y haciendo protagonista al mexicano en el centro del ataque del Do Dragão.

En los minutos que vivió sobre el terreno de juego, Santiago Giménez estuvo cerca del gol en tres ocasiones, dos de ellas evitadas por la intervención de André Ferreira y una más en donde su propio compañero -Victor Froholdt- le quitó la posibilidad de probar al arco, haciendo que el artillero de la Selección Mexicana se estremeciera y lamentara la oportunidad perdida.

Finalmente, Porto mantuvo el 2-1 hasta el final y consiguió su quinto partido ganado, manteniendo el paso perfecto y preparándose para el duelo de la Jornada 1 de Champions League frente al Manchester City, mismo que se celebrará el próximo martes 8 de septiembre en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, desde el Estadio do Dragão de Portugal.