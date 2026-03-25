Lobas logran remontar y ganan 15-11 a Vaqueritas Rojo en Monclova

Con rallys de 4 carreras en la quinta y sexta entrada, las Lobas le dieron la vuelta al encuentro y gestaron una valiosa victoria por pizarra de 15-11 ante el novel equipo de Vaqueritas Rojo, dentro de la categoría "C" del Softbol Municipal Femenil.

En duelo que disputaron en el campo infantil de la Unidad Deportiva, las Vaqueritas lanzaron un ataque de 7 carreras en el fondo del primer rollo para tomar el control de la pizarra; después, Nicole Valdez contribuyó con una anotación en el tercer capítulo, mientras que en la cuarta tanda timbraron Camila Villastrigo, Koral Carrillo, Grettel Santos e Isabella Castellanos, para ampliar la ventaja del conjunto escarlata 10-7.

Sin embargo, la manada hizo valer su experiencia en el cierre del juego con una contundente ofensiva que gestó la remontada. En la parte alta del quinto episodio, las Lobas voltearon los cartones con un rally de 4 carreras a cargo de Gabriela Haro, Cinthia Puente, Liliana Buentello y Alejandra Zarate.

Lejos de conformarse, las Lobas fueron por más en la sexta tanda y remacharon la victoria con otra producción de 4, anotando Ruth Avitia, Janeth Reyes, Haro y Puente. Por su parte, las Vaqueritas agregaron una anotación de Camila Villastrigo en el cierre de la sexta tanda, solo para hacer más decoroso el score final.

En el centro del diamante, Gabriela Haro salió triunfante después de 6 innings de labor, a la vez que figuró como la bateadora más certera del conjunto ganador al pegar de 4-3, aportando una tercia de carreras, a la vez que Paulina Pérez se llevó la derrota.