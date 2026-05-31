Saraperos de Saltillo se lleva el Clásico Coahuilense ante Acereros

Ramon Rios mandó un elevado al bosque central y Orlando Piña llegó al pentágono en la undécima con la carrera que definió el triunfo de Saraperos de Saltillo sobre Acereros por la mínima diferencia de 5 carreras a 4, asegurando el Clásico Coahuilense.

Los cartones se estrenaron en el cierre de la cuarta entrada. Juan Mora fue el encargado de darle la ventaja a la novena de casa tras conectar sencillo con rodado al prado izquierdo, remolcando a Ramón Hernandez y Rodolfo Amador con las primeras dos rayitas para la cuenta del acero.

Posteriormente, ante el relevo de Christian Cosby, el Sarape descontó con una producción de Alex Mejía, quien sacó un elevado de sacrificio a la pradera izquierda para mandar al pentágono a Luis Guillorme, mientras que en el fondo de la séptima tanda, Jacob Rhinesmith con su tercer jonrón de la campaña despegó 3-1 a la Furia Azul.

Para el octavo capítulo, Guillorme pegó un rodado de sacrificio con el que empujó a Ramón Ríos con la segunda anotación para la visita, sin embargo, en la parte baja de la misma tanda, Rodolfo Amador con elevado al izquierdo produjo la cuarta en los spikes de Alan Trejo. El empate de la nave verde llegó dramáticamente en la novena entrada, cuando Thairo Estrada disparó un rodado al central, empujando a Cole Roederer y Christian Morales para poner los cartones 4-4 y mandar a extrainnings.

Pedro Reyes admitió la carrera de la diferencia y terminó registrando su primera derrota de la temporada, a la vez que Jesús Cruz se llevó el acierto y Luis Frías se adjudicó el salvamento.