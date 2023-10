Se queja Aryna Sabalenka de WTA; aplaude a México

CANCÚN, México 30-Oct-2023 .-La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno en el ranking mundial y máxima favorita en el título en las GNP Seguros WTA Finals Cancún 2023, criticó a las WTA por no haber podido practicar el tiempo suficiente en el Estadio Paradisus previo al torneo para adaptarse a la cancha.

"Estoy feliz de haber podido mantenerme concentrada está noche. Sin embargo tengo que decir que estoy muy decepcionada de la WTA por la experiencia en las WTA Finals. Como jugadora no me siento respetada por la WTA", publicó luego de su debut exitoso en el torneo, en el que venció 6-0 y 6-1 a la griega Maria Sakkari.

"Siento que no es nivel de organización que esperamos para las Finals. No me siento segura moviéndome en esta cancha la mayor parte del tiempo. El rebote no es consistente del todo, y solo pude entrenar en ella una vez ayer por la noche. Simplemente no puedo aceptarlo con tanto en juego".

Sin embargo, Sabalenka, ganadora del Abierto de Australia, finalista en el US Open, y semifinalista en Roland Garros y Wimbledon en este año, aclaró que su postura es únicamente contra la WTA y aplaudió al comité organizador local por recibir el torneo.

"Definitivamente quiero mostrar mi agradecimiento a los organizadores locales del torneo, a todos los que construyeron la cancha hasta el último minuto y a todos los que están trabajando aquí en el evento. Sé que no es su culpa y quiero que sepan, al igual que todos los fans mexicanos, que los amo y aprecio. Estoy muy feliz de estar en México, sólo estoy molesta con la WTA y esta situación", escribió.