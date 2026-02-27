Tigres y América: duelo clave por la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO 27-Feb-2026 .-Hoy se cumplen seis años y tres meses de la más reciente victoria de Tigres sobre América como visitante.

Son siete juegos ya, desde entonces, en los que el conjunto neoleonés no ha podido ganar al pisar la casa de las Águilas y, peor aún, en esos siete duelos se ha llevado puras derrotas.

Incluso aquella vez del 2019 de poco le sirvió a Tigres ese triunfo, ya que fue de 2-1 en la ida de Cuartos de Final del Apertura 2019, y en la vuelta los azulcremas se impusieron 4-2 para avanzar a Semifinales con un global de 5-4.

El rosario de victorias americanistas está así: 1-0, 3-1, 1-0, 2-1, 3-0, 2-0 y 3-0.

La nueva cita presenta a dos clubes en la viga de equilibrio para tratar de sujetarse a los lugares de clasificación a la Liguilla. Las Águilas en el lugar siete con 11 puntos y Tigres en el ocho con 10 unidades, lo que pinta para un cotejo reñido.

América dio señales de despertar luego del tropiezo en el Clásico ante Chivas, al vencer al Puebla la semana pasada. Los felinos llevan dos tropiezos al hilo, por lo que no un tercer descalabro ya prendería las alarmas.