Gilberto Mora destaca en Xolos de Tijuana tras la Copa del Mundo 2026

La popularidad del jugador de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, es un fenómeno que, según dice el director técnico del equipo, Sebastián Abreu, la institución no estaba acostumbrada a vivir.

Por ello es que han diseñado "todo un sistema" que pretende proteger al jugador para acompañarlo en el momento de alta popularidad que vive el jugador, tras haber participado en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Nosotros armamos todo un sistema - porque no era normal en Xolos - armamos todo un sistema por tanta demanda de gente que lo quiere ir a ver. Y el día previa al partido hay atención para los chicos, las chicas, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, para que puedan tener fotos.

Digo esto porque por ahí ya se filtró de que Gil Mora ya se confundió, por lo mismo que dices tú, lo del número 10", comentó Abreu en conferencia de prensa.

Recientemente se filtró la información que el jugador de 17 años portará el número 10 en la camiseta de la Selección Nacional de México. Lo anterior, según comentó Abreu en conferencia de prensa, no altera en nada el desempeño de Gilberto Mora.

"Ya no saben qué agregarle. Qué le va a importar al pibe si cuando arranca a jugar ni sabe que tiene la 10. Ahora se puso la 10 de Xolos y sigue siendo el mismo. Existe lo emblemático del número, de la camiseta, pero él disfrutar jugar la pelota, si le das la 19, la 144, le das la 10, será una felicidad para el regalársela a su papá, a su mamá, pero para él internamente, denle la de cuero (el balón), esa blanca, y que disfrute todo.

"No habrá ninguna modificación en su forma de actuar y de ser, porque todo esto que está pasando es una protección que le estamos dando nosotros, porque uno se tiene que adelantar, porque hay factores y detractores, que quieren tratar de insertar o instalar situaciones con su particularidad", aseguró.

El cuadro fronterizo recibirá a los Zorros del Atlas, juego correspondiente a la Jornada 10 del Torneo de Apertura 2026.