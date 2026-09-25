Adidas lanza colección especial para despedida de Lionel Messi en Argentina

La etapa de Lionel Messi con la Selección Argentina llegará a su fin de manera oficial, y para conmemorar el suceso, Adidas ha puesto a la venta una colección especial de indumentaria. La prenda fue diseñada exclusivamente para el partido de despedida del capitán albiceleste, programado para el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El diseño respeta los tradicionales colores celestes y blancos, pero incorpora elementos distintivos como vivos dorados, la silueta del Sol de Mayo y tipografía personalizada con el número 10.

La firma alemana habilitó la distribución de la pieza conmemorativa en distintas especificaciones para adaptarse a las preferencias de los aficionados:

Versión Jugador (Match): réplica exacta de la indumentaria de alto rendimiento que vestirá el plantel en la cancha, manufacturada con tecnologías de ventilación avanzada y detalles termosellados. Incluye el nombre y dorsal oficial del futbolista.

Versión Aficionado (Fan): edición comercial con tejidos estándar enfocada en el uso diario. Se distribuye tanto con la personalización "Messi 10" como en versiones lisas, sin nombres ni números en la espalda.

La colección ya se encuentra listada en los canales digitales de Adidas México. Para realizar la adquisición en línea, la plataforma solicita el registro de un perfil de usuario para verificar la disponibilidad de tallas y gestionar el envío. Los precios establecidos para el mercado mexicano son:

Jersey Versión Jugador: $2,999 pesos mexicanos.

Jersey Versión Aficionado: $1,999 pesos mexicanos.

Jersey Edición Infantil: $1,699 pesos mexicanos.

Debido al alto valor histórico del partido de despedida, las autoridades comerciales recomiendan a los interesados adquirir el producto únicamente mediante distribuidores autorizados o el portal oficial de la marca, evitando el mercado de reventa y páginas de terceros que no garanticen la autenticidad de la prenda.