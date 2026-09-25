Atlante derrota a Rayados: 4-2 en el Estadio Banorte

Atlante cumplió con lo anhelado. Los Potros de Hierro fueron contundentes en la cancha del Estadio Banorte y consiguieron su segundo triunfo en el Apertura 2026 de la Liga MX al vencer 4-2 a Rayados de Monterrey durante la Jornada 10.

Aprovechando un equipo completo y las bajas en el conjunto de la Sultana del Norte, el Equipo del Pueblo recibió un nuevo partido en el estadio tres veces mundialista con la clara encomienda de sumar 3 puntos que los mantengan en la contienda por un sitio en la Liguilla.

Con actividad en las áreas desde el inicio del compromiso, Luis Puente fue el encargado de anotar al minuto 11 y poner en ventaja a los locales, haciendo retumbar la canción de la Sonora Santanera.

Hugo Cuypers sería el encargado de poner paños fríos al club azulgrana, por lo que al minuto 18 anotó el 1-1 parcial, dejando un tenso desenlace por el resto de un primer tiempo que no contó con más movimiento en los arcos.

Tras el show del medio tiempo, los tantos por parte del conjunto local llegaron como cascada, primero por conducto de Luis Calzadilla (2-1 al 53´) y posteriormente con Eduardo Tercero (3-1 al 64´), desatando el júbilo de un Miguel Herrera que se abrazaba con el cuerpo técnico y sentía cerca la victoria.

La historia no estaba completa en la cancha del Estadio Banorte y el ingreso de Hobbit Bermúdez desató la euforia en los aficionados que se hicieron presentes en el Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, el tanto de Roberto de la Rosa (3-2 al 82´) añadió una dosis de adrenalina que dejó a los aficionados al filo del asiento hasta que el 4-2 definitivo llegó al 90+6 por conducto de Jhojan Julio.

Con este resultado, Atlante suma 11 puntos en la tabla de posiciones, colocándose provisionalmente en la 13.ª posición y acercándose a los sitios de privilegio, mientras que Monterrey se estanca en 13 unidades y queda 1 por debajo de los sitios que otorgan un boleto a la Fiesta Grande.

El siguiente partido de los Potros de Miguel Herrera se disputará una vez que termine la Fecha FIFA que ya se encuentra en marcha, siendo el sábado 10 de octubre el día en que viaje a Querétaro para medirse a los Gallos en el Estadio Corregidora; Monterrey regresará a la cancha tres veces mundialista para medirse al América de Guillermo Almada.