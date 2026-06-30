Sebastián García y la selección mexicana de tiro con arco destacan en Tlaxcala

Los arqueros coahuilenses que forman parte de la Selección Mexicana de Tiro con Arco firmaron una destacada actuación en el Campeonato Panamericano celebrado en Tlaxcala, al conquistar cuatro preseas y contribuir para que México finalizara en el segundo lugar del medallero general.

El monclovense Sebastián García aportó una presea de bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos mixtos junto a Andrea Becerra. La dupla mexicana superó en un cerrado duelo a los colombianos Alejandra Usquiano y Pablo Gómez por marcador de 160-158, asegurando un lugar en el podio continental.

En arco recurvo, Matías Grande volvió a demostrar su calidad al proclamarse campeón en equipos mixtos al lado de Alejandra Valencia, tras imponerse por 6-2 a la pareja estadounidense integrada por Jennifer Muciño y Brady Ellison. Además, el arquero coahuilense sumó un bronce en la prueba individual, luego de caer en semifinales ante el canadiense Eric Peters y recuperarse para vencer en una dramática flecha de desempate a Brady Ellison por 6-5 en el duelo por el tercer lugar.

Ángela Ruiz también aportó al medallero mexicano con una medalla de bronce en arco recurvo individual femenil. Después de perder en semifinales frente a la estadounidense Jennifer Muciño por 7-1, la coahuilense reaccionó para derrotar a la canadiense Virginie Chénier por 7-3 y subir al podio. Con estos resultados, Coahuila aseguró todas las plazas disponibles rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La Selección Mexicana de Tiro con Arco tendrá ahora como siguiente compromiso la última etapa de la Copa del Mundo 2026, programada para disputarse en julio en Madrid, España.