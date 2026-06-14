Escocia regresa al Mundial 2026: vence a Haití 1-0 en su debut

Tras 28 años de dolorosa ausencia en las Copas del Mundo, la selección escocesa firmó un retorno de ensueño al vencer por la mínima diferencia 1-0 a su similar de Haití. Con este resultado, el combinado británico aprovechó el sorpresivo tropiezo y empate previo entre Brasil y Marruecos para asaltar de manera solitaria la cima del Grupo C en el Mundial 2026.

La última aparición de Escocia en la máxima fiesta del balompié se remontaba a Francia 1998. Por ello, la atmósfera en la cancha era de máxima exigencia y emotividad para una generación que busca hacer historia en territorio norteamericano.

El encuentro resultó sumamente disputado en el medio campo, con una escuadra caribeña que plantó cara y no se dejó intimidar por los nombres europeos. Sin embargo, la balanza se inclinó de forma definitiva gracias a un destello de fortuna en el primer tiempo.

Al minuto 28, el capitán y referente John McGinn sacó un potente disparo dentro del área; la trayectoria del balón sufrió un desvío crucial en la zaga defensiva haitiana que dejó sin posibilidades al guardameta, incrustándose en el fondo de las redes para decretar el 1-0 que desató la locura británica.

Pese a la ventaja en la pizarra, la diferencia de niveles nunca fue abismal sobre el terreno de juego. Haití adelantó líneas con valentía y generó aproximaciones de verdadero peligro, desnudando por momentos las carencias defensivas de los europeos.

El dramatismo llegó a su punto máximo al minuto 84, cuando el atacante Frantzdy Pierrot ganó la posición y conectó un sólido frentazo dentro del área chica. Para mala fortuna de los caribeños, el esférico pasó a escasos centímetros del poste resguardado por Angus Gunn, ahogando el grito de gol en la tribuna y sentenciando el marcador.

Con este resultado, Escocia encabeza el sector con tres unidades, seguida por Brasil y Marruecos con un punto cada uno. Haití permanece en el fondo de la clasificación sin sumar.

En la próxima jornada, los escoceses se enfrentarán a Marruecos en un duelo clave por el liderato del grupo, mientras que Haití buscará dar la sorpresa cuando se mida a Brasil.