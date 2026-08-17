¡México va a Los Ángeles 2028! El flag football femenil conquista el bronce y el boleto olímpico

La selección mexicana femenil de flag football hizo historia al conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las tricolores se impusieron 20-19 a Gran Bretaña en el encuentro por el tercer lugar del Campeonato Mundial, disputado en Düsseldorf, Alemania, resultado que además les permitió subir al podio con la medalla de bronce.

El triunfo llegó después de una semifinal complicada ante Canadá. Sin embargo, el equipo mexicano dejó atrás esa derrota y comenzó con gran intensidad frente a las británicas, tomando rápidamente una ventaja de 13-0.

Tania Rincón fue la encargada de lanzar los pases de anotación para Diana Flores, capitana del conjunto, y Andrea Martínez. Gran Bretaña reaccionó y redujo la diferencia a 13-7, aunque México consiguió ampliar nuevamente la ventaja hasta el 20-13.

El cierre fue dramático. Con apenas dos minutos por jugar, las europeas se acercaron a solamente un punto. México, sin embargo, consiguió hacerse con la última serie ofensiva y consumió el reloj para asegurar la victoria y, con ella, el boleto a Los Ángeles 2028.

La justa olímpica marcará además el debut del flag football como disciplina olímpica.

Un recorrido destacado de las mexicanas

Durante la fase de grupos, México mostró su condición de número uno del ranking mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF). Las tricolores terminaron en la cima del Grupo A después de superar a Alemania por 38-14, a Eslovenia por 53-24 y a Italia por 14-12.

En los cuartos de final, las mexicanas derrotaron 27-26 a España. Su primera derrota llegó en semifinales, cuando Canadá se impuso 20-6. Las canadienses posteriormente conquistaron el campeonato, mientras México tuvo que disputar el tercer lugar para conseguir su clasificación olímpica.

El equipo varonil se queda cerca

La selección mexicana varonil no pudo acompañar al conjunto femenil en la clasificación directa. Los tricolores perdieron 26-34 ante Canadá en el partido por el tercer lugar, duelo que necesitó tiempos extras, y finalizaron en la cuarta posición.

México llegó a tener ventaja de 12-6 en la segunda mitad después de un empate 6-6 al descanso. Sin embargo, Canadá consiguió igualar el marcador en los últimos segundos y llevó el encuentro a tiempo extra.

El conjunto canadiense tuvo la primera posesión y logró llegar a las diagonales. En la primera oportunidad de México, Diego Pérez fue interceptado, lo que puso fin a las aspiraciones del equipo de obtener el boleto en este torneo.

A pesar de la derrota, los varoniles todavía tienen una vía para llegar a Los Ángeles. Para disputar el Olympic Q Series de junio de 2028 deberán terminar entre los dos primeros lugares del Continental 2027.

Una nueva oportunidad para el deporte mexicano

El boleto conseguido por las mujeres representa la segunda plaza por equipos que México obtiene para Los Ángeles 2028. Días antes, la selección varonil Sub-20 de futbol había conseguido su clasificación después de proclamarse campeona del torneo de la categoría de la Concacaf.

En el Mundial, el equipo varonil mexicano había avanzado invicto en la fase de grupos con triunfos sobre Alemania, Brasil y Suiza. Posteriormente venció 33-19 a Panamá en cuartos de final, antes de caer 42-40 ante Estados Unidos en semifinales. Los estadounidenses terminaron conquistando el oro.