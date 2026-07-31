México suma medallas en lucha: Román Bravo se lleva el oro

La delegación mexicana volvió a subir al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la disciplina de lucha.

En la jornada de finales, los representantes nacionales disputaron cuatro combates por medalla y consiguieron tres preseas, repartidas en un oro, una plata y un bronce, resultados que permitieron incrementar la cosecha mexicana en el medallero general.

Los luchadores mexicanos tuvieron actividad en las categorías de 57, 65, 86 y 125 kilogramos estilo libre. Tres de ellos lograron subir al podio, mientras que un cuarto representante se quedó a un triunfo de alcanzar la medalla de bronce.

La mejor actuación para México llegó en la categoría de 57 kilogramos estilo libre, donde Román Bravo se proclamó campeón centroamericano.

El mexicano derrotó en la final al puertorriqueño Darian Cruz por 4-0, resultado que corresponde a una victoria por superioridad técnica con diferencia de 10 puntos o más sin que el rival anotara unidades (VSU).

La medalla de bronce quedó en manos del venezolano Pedro Mejías, quien derrotó al dominicano Maximilian Leete por 3-1, resultado registrado como victoria por nueve puntos o menos con el rival anotando puntos (VPO1).

Con ese triunfo, Bravo le dio a México una nueva medalla de oro en la disciplina.

En la categoría de 86 kilogramos estilo libre, Kevin de León disputó la final frente al dominicano Christopher Foca.

El representante local se quedó con el campeonato tras imponerse 3-0, resultado considerado una victoria por nueve puntos o menos sin que el rival consiguiera unidades (VPO).

Con esa derrota, el mexicano obtuvo la medalla de plata.

El podio fue completado por el cubano Lázaro Hernández, quien venció al panameño Ángel Costés en el combate por el bronce.

La tercera medalla mexicana llegó gracias a Zachary Espalín en la categoría de 65 kilogramos estilo libre.

El mexicano derrotó al venezolano Wilfredo Rodríguez mediante victoria 4-1 por superioridad técnica con el rival sumando puntos (VSU1) para quedarse con la medalla de bronce.

Rodríguez llegó al combate por el tercer lugar después de avanzar desde la repesca tras haber perdido previamente frente a Shannon Hanna II, luchador que alcanzó la final de la categoría.

La otra medalla de bronce fue para el cubano Carlos Méndez, quien superó al salvadoreño Raúl Paniagua, también clasificado mediante la repesca.

El campeonato quedó en manos del puertorriqueño Joseph Joseph, quien derrotó al bahameño Shannon Hanna II por VPO en la final. Hanna había sido precisamente el rival que eliminó al mexicano en la ronda semifinal.

En la categoría de 125 kilos, Leonardo Guerrero disputó el combate por el bronce frente al dominicano Elison Adames, quien se impuso por 3-1, resultado correspondiente a una victoria por nueve puntos o menos con ambos luchadores anotando puntos (VPO1).

Adames alcanzó esa instancia después de avanzar mediante la repesca tras perder anteriormente frente al venezolano José Díaz, quien posteriormente llegó a la final.

La otra medalla de bronce fue para el venezolano Yosenky Castañeda, vencedor del costarricense Maxwell Lacey por VPO1. Lacey también había accedido al combate por el tercer lugar a través de la repesca.

En la final de la categoría, José Díaz derrotó al puertorriqueño Jonovan Smith por VPO1 para quedarse con la medalla de oro.

Con un oro, una plata y un bronce, la delegación mexicana cerró una nueva jornada con presencia en el podio dentro de la lucha, disciplina que volvió a aportar preseas para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.