FIFA revela artistas para la ceremonia inaugural del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — La FIFA ha confirmado oficialmente la lista de artistas que encabezarán la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026, la cual tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. El evento marcará el inicio del primer mundial organizado de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia, diseñada para celebrar la diversidad cultural de las tres naciones anfitrionas, contará con la participación de figuras de talla internacional y representantes de la música latina actual.

El elenco estelar del Estadio Azteca

Para la apertura en la capital mexicana, la FIFA anunció un cartel encabezado por la estrella colombiana Shakira, quien sumará una cuarta participación en eventos mundialistas. Junto a ella, el cantante de regional mexicano Peso Pluma representará al país anfitrión, consolidando su impacto global en la industria musical.

El elenco se completa con la participación de la banda británica Coldplay y el DJ neerlandés Martin Garrix, quienes serán los encargados de aportar los sonidos internacionales y electrónicos a la celebración en el "Coloso de Santa Úrsula".

Detalles de la producción

El espectáculo está programado para iniciar aproximadamente una hora antes del silbatazo inicial del partido inaugural, donde la Selección Nacional de México hará su debut en el torneo. La producción promete un despliegue tecnológico sin precedentes, integrando coreografías masivas y juegos de luces que resaltarán la historia del fútbol en el país.

Según el comité organizador, el objetivo es fusionar la tradición del fútbol mexicano con la modernidad de la industria del entretenimiento contemporáneo, enviando un mensaje de unidad global desde el corazón de la Ciudad de México.

Un hito para México

Con esta ceremonia, el Estadio Azteca se convertirá formalmente en el primer recinto en la historia en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026). La expectativa es que la transmisión alcance una audiencia global superior a los mil millones de espectadores.

Las autoridades de la FIFA destacaron que la elección de los artistas responde a un análisis de popularidad global y a la intención de conectar con las audiencias más jóvenes a través de géneros como el pop, el rock y los corridos tumbados.