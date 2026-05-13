FIFA planea espectáculo en MetLife Stadium para la final del Mundial

La FIFA afina un giro de alto impacto para su evento más visto. La final de la Copa del Mundo del 19 de julio en el MetLife Stadium apunta a romper con la tradición del fútbol y acercarse al espectáculo del Super Bowl con un show de medio tiempo montado directamente sobre el terreno de juego.

De acuerdo con un reporte de The Athletic, el organismo ya trabaja en planes para utilizar la cancha durante el descanso, una decisión que obligaría a extender el intermedio más allá de los 15 minutos establecidos por reglamento. Aunque no hay confirmación oficial sobre la duración exacta, fuentes cercanas al proyecto anticipan una pausa considerablemente mayor.

En el antecedente inmediato, la final del Mundial de Clubes disputada en el mismo estadio incluyó presentaciones de Doja Cat, J Balvin y Tems, aunque el espectáculo se realizó fuera del campo para proteger el césped. Esta vez, la idea es distinta. El modelo apunta a replicar la logística del Super Bowl, donde el escenario se monta y desmonta en minutos sobre la superficie de juego.

Un portavoz del organismo evitó precisar detalles, aunque confirmó que el anuncio oficial de artistas llegará el 14 de mayo. La curaduría del espectáculo está en manos de Chris Martin en colaboración con Global Citizen. La participación de Coldplay no está confirmada.

En paralelo, la figura de Shakira aparece en el radar. La artista presentó recientemente el tema oficial del torneo, "Dai Dai", junto a Burna Boy y mantiene fechas de gira en la zona de Nueva York y Nueva Jersey en los días cercanos a la final, con una ausencia clave el 19 de julio.

La posible ampliación del descanso abre un frente deportivo. Jugadores y entrenadores han construido rutinas en torno a pausas de 15 minutos. Un intermedio cercano a los 25 o 30 minutos alteraría la preparación física, la gestión del esfuerzo y la forma de transmitir ajustes tácticos en el vestidor. Especialistas en rendimiento ya contemplan escenarios donde el cuerpo enfríe más de lo habitual antes de volver a la competencia.

Las televisoras también siguen el desarrollo con cautela. La duración del descanso impacta directamente en la programación global de la final, uno de los eventos más vistos del planeta.

Ceremonias musicales en el Mundial 2026

La FIFA ya venía empujando el componente de espectáculo. Los partidos inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos contarán con ceremonias musicales encabezadas por figuras como Katy Perry y Alejandro Fernández, además de J Balvin y otros nombres, con shows que arrancarán hasta 90 minutos antes del silbatazo inicial.

La final de 2026 podría marcar una frontera. El fútbol, tradicionalmente austero en sus pausas, se acerca a una lógica de entretenimiento total donde el espectáculo ya no vive solo en el balón.