Shunsuke Nakamura se une al cuerpo técnico de Japón para el Mundial 2026

A menos de dos meses del arranque de la Copa del Mundo de 2026, la selección de Japón decidió mover piezas clave fuera del terreno de juego. La federación nipona anunció la incorporación de Shunsuke Nakamura al cuerpo técnico, en un intento por potenciar el rendimiento del equipo en la recta final de su preparación mundialista.

La decisión llega en un momento crucial para todas las selecciones que afinan su participación en la justa mundialista. Aunque en un inicio surgieron rumores sobre un posible relevo en el banquillo, la propia federación confirmó la continuidad de Hajime Moriyasu como entrenador principal, dejando claro que el movimiento responde a un ajuste interno más que a una crisis deportiva.

La inclusión de Nakamura, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia reciente del país, tiene un objetivo claro: sumar experiencia internacional y fortalecer la toma de decisiones en partidos de alta exigencia. El exmediocampista se integra como auxiliar en un momento en el que cada detalle puede marcar diferencia en el Mundial.

Este ajuste se da en el contexto de que Japón acumula cinco victorias en sus más recientes partidos amistosos, resaltando los 1-0 que logró ante Inglaterra el 31 de marzo y el mismo marcador ante Escocia el 28 de marzo. Triunfos ante Bolivia (3-0), Ghana (2-0), Brasil (3-2) y empate ante Paraguay (2-2) forman parte de una racha sin derrota después de su última caída en un amistoso ante Estados Unidos (2-0) el 9 de septiembre pasado.

A pesar de los buenos resultados, los dirigentes japoneses encontraron en estos mismos encuentros la necesidad de afinar detalles tácticos y de gestión de partido, especialmente ante rivales que exigen máxima concentración durante los 90 minutos.

Japón también ha mantenido un ritmo competitivo constante desde las eliminatorias, donde fue el primer equipo en clasificar al Mundial fuera de los anfitriones, reflejo de un proceso sólido que ahora busca dar el siguiente salto. En paralelo a los ajustes técnicos, la federación japonesa también definió la fecha para dar a conocer la lista definitiva de convocados, lo que marca el inicio de la última fase de preparación rumbo al torneo.

El anuncio se realizará semanas antes del inicio del Mundial, permitiendo al cuerpo técnico trabajar con el grupo cerrado en la etapa final de concentración y amistosos previos. El objetivo es claro: superar por primera vez la barrera de los octavos de final, instancia en la que Japón ha quedado estancado en múltiples ediciones.