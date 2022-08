“Siempre se aprende de las derrotas”: Lic. Gerardo Benavides Pape

MONCLOVA.- El Presidente del Club Acereros de Monclova, Lic. Gerardo Benavides Pape dio una entrevista en reconocido programa deportivo transmitido a través de radio, donde se tocaron diversos puntos tras la eliminación del acero y temas que se han tocado en los últimos días.

Continúa Lic. José Meléndez en la directiva

“Meléndez sigue siendo director deportivo, no hemos hecho ningún movimiento respecto a su continuidad, estamos analizando a dónde queremos ir, viene la Liga Invernal Mexicana y tomaremos decisiones en cuanto a los muchachos que están listos para LMB”.

Peleas en el vestidor

"No hubo nada extra cancha, y si yo me hubiera enterado que algo pasa, en menos de 5 minutos le pongo remedio. Ese tipo de cosas yo no las permito y los jugadores saben que no ando con rodeos. Una persona no me importa quién sea que intente hacer grilla, se va".

"El reporte de la bronca en Tijuana es de un enojo por parte de 2 jugadores, pero eso en realidad a mí me tiene sin cuidado. En una familia, en un negocio, en un trabajo hay pleitos, imagínate en un grupo de 40 personas que conviven 5 horas seguidas".

Bajas para el 2023

"El análisis ya se hizo, pedí información adicional. No tengo claro al 100% quien se puede quedar, pero tengo ya bien en claro quien ya no quiero que se quede en el equipo por mis razones".

"Yo creo que entre 7-10 jugadores ya no seguirán con el equipo, todo se basa en números, ese es el tipo de evaluación que tenemos que hacer".

Siempre se va a aprender de las derrotas

"Siempre se aprende de las derrotas. Soy una persona que considera a mis 57 años he aprendido más de las derrotas y de cosas malas que a uno le suceden a cuando le va bien. Siempre mi objetivo y de la organización es buscar el título, siempre lo será mientras el equipo sea mío".

Matías Carrillo trabajará en Liga Invernal Mexicana

"Matías Carrillo será el mánager de la LIM, la mayor parte de los muchachos estuvieron con él desde que llegaron a la organización en Liga Norte, en Colorado y por eso mismo quiero que continúe con el proceso".

Seguirán llegando ex Grandes Ligas a Monclova

"Seguiré trayendo jugadores que yo considere que le harán bien al equipo. El nombre de Acereros crece en LMB en cuanto a resultados, pero también creo que no hemos cumplido con las expectativas trazadas al equipo".

Las Expectativas del Invierno

“Acabamos de firmar un convenio con Toros del Este. Comenzamos a trabajar con ellos y algunos de nuestros jugadores irán a jugar allá en LIDOM. El plan es estar en Dominicana para ver jugadores de allá, tener presencia 100% en LIDOM y también mandaremos gente a Venezuela”.

Habrá reportes semanales. Queremos ver muchas opciones válidas, interesantes y que vengan a marcar diferencia”, finalizó Lic. Gerardo Benavides Pape en la entrevista.