“Soy Acerero de Monclova y quiero ganar aquí”

MONCLOVA.- Los Acereros de Monclova han sido la organización que está en el ojo de los medios nacionales tras las contrataciones de los peloteros Exgrandes Ligas, uno de ellos es Sergio Romo quien en exclusiva para Periódico La Voz habló sobre su situación actual y su posible debut en la LMB defendiendo la casa de la furia azul.

Su llegada a Monclova

Mi llegada aquí me mantiene muy emocionado, no esperaba el recibimiento de los aficionados, ya anduve conviviendo en un juego de veteranos donde había unas 100 personas estuve muy emocionado al ver como son de apasionados, pienso que si toda la ciudad es igual, ya me ganaron aquí en Monclova, ando bien contento porque ya encontré lugares donde me gusta comer.

Situación actual del Mechón

Antes de que nos cerraran la puerta no había nada concreto con ningún equipo, ahora que ha avanzado el tiempo hay entre cuatro y cinco equipos que piensan que puedo seguir jugando Grandes Ligas, siguen hablando que puedo competir, que aún queda algo en el tanque del Mechón, me da mucho gusto saber eso.

Aún están negociando allá con la situación de Grandes Ligas, al momento soy Acerero de Monclova, por eso estoy aquí trabajando duro, asombrándome a como se convive aquí con el equipo y la gente de Monclova, para estar estabilizado, gracias a mis compañeros por el respeto, quiero ganarme un lugar aquí ayudar al equipo para obtener otro campeonato.

Que se puede esperar del Mechón en Monclova

Van a encontrar una persona muy sencilla, que le gusta trabajar, apasionado de tener un puesto y en la loma no me siento tan chiquitito como me paro, ahí me siento grande, visible, en la loma me siento representando a la persona que soy yo.

Voy hacer muy bien mi trabajo, no es que yo sea mejor que nadie, solo soy diferente, me van a conocer, yo no andaré a escondidas, también tengan claro que soy una persona a la que le gusta ganar, la meta de llegar a México es jugar en Liga Mexicana y ser campeón, este equipo está bien armado y el line up está peligroso para cualquier equipo que lo enfrente.

La especialidad de Sergio Romo

Muchos ya me conocen por mi slider, no tiró muy duro 85 a 87 pero es un lanzamiento bien sinkeado que le hace daño a los rivales y también tengo otro lanzamientos de cuidado.

Un equipo de confianza

El llegar aquí me topé con muchos jugadores conocidos y el cuerpo técnico, me dio mucho gusto estar con ellos como Acerero, además de ellos pues jugadores como Amador, Wirfin Obispo, Ricky Rodríguez, Addison Russell, Josh Reddick, Chris Carter, Héctor Velázquez, me han hablado muy bien de Monclova. Jesse Castillo mi compadre me dio muy buenas referencias, que puedo decir del Lic. Gerardo Benavides Pape, Lic. José Meléndez, me han dado un trato que me ha hecho sentir como en casa, como un familiar de ellos.