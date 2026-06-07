Sudáfrica empata 1-1 con Jamaica: dudas antes de la Copa Mundial

La Selección de Sudáfrica sembró serias dudas en su último ensayo de cara a la Copa Mundial de 2026. El conjunto africano no pudo mantener la ventaja y firmó un amargo empate 1-1 frente a Jamaica, un resultado que enciende las alarmas debido a que la escuadra caribeña encaró el compromiso con una plantilla plagada de futbolistas jóvenes.

Los dirigidos por el técnico belga Hugo Broos disputaron este encuentro en la cancha del Estadio Hidalgo, escenario elegido debido a que los 'Bafana Bafana' establecieron su campamento base en las instalaciones de los Tuzos del Pachuca para adaptarse a la altitud de México.

El trámite del partido parecía controlado para la causa africana durante la primera mitad. Al minuto 32, el atacante Oswin Apollis aprovechó una buena jugada colectiva para sacudir las redes y adelantar a Sudáfrica con el 1-0. Sin embargo, la falta de contundencia y desatenciones defensivas en el complemento le terminaron costando caro a su estratega. En los minutos finales del cotejo, el combinado de Jamaica encontró el espacio definitivo para clavar el 1-1 definitivo y amargarle la tarde a los africanos.

Con este amargo sinsabor en territorio hidalguense, los Bafana Bafana pusieron fin de manera oficial a sus duelos de preparación. El panorama luce poco alentador para el cuadro africano, que tendrá la durísima tarea de medirse a la Selección Mexicana el próximo 11 de junio en el partido de inauguración del torneo internacional.

El magno evento se llevará a cabo en la cancha del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), donde el Tricolor partirá como el amplio favorito del Grupo A para llevarse los primeros tres puntos ante su afición, aprovechando el momento de incertidumbre futbolística que arrastra el conjunto de Sudáfrica.