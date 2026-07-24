Thomas Müller y Tigres se preparan para la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 está por comenzar con su cuarta edición oficial, torneo que volverá a enfrentar a los 18 clubes de la Liga MX contra los 18 representantes de la Major League Soccer (MLS).

Los equipos mexicanos buscarán conquistar el título por primera vez desde que la competencia adoptó su formato actual. Hasta ahora, Inter Miami, Seattle Sounders y Columbus Crew son los únicos campeones del certamen y, además, ningún club de la Liga MX ha logrado disputar una final.

La edición 2026 también marcará un cambio importante en el torneo, ya que será la primera ocasión en la que equipos mexicanos alberguen partidos como locales. En las tres ediciones anteriores, todos los encuentros se disputaron en estadios de Estados Unidos.

Cuatro equipos de la MLS jugarán partidos de la Leagues Cup 2026 en territorio mexicano y llegarán con algunos de los futbolistas más destacados de la liga estadounidense.

El nombre más importante será el de Thomas Müller. El campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 visitará el Estadio Universitario el próximo 8 de agosto, cuando Vancouver Whitecaps enfrente a Tigres.

El futbolista alemán llega al torneo después de construir una de las carreras más exitosas del fútbol europeo. Además del título mundial, conquistó 13 campeonatos de la Bundesliga y dos títulos de la UEFA Champions League con el Bayern Múnich.

Otro de los clubes que viajarán a México será San Diego FC, rival del América el 6 de agosto en el Estadio Banorte.

Aunque Irving "Chucky" Lozano apuntaba a ser la principal figura del conjunto californiano, actualmente busca salir del club después de quedar fuera de sus planes.

En ese escenario, el jugador con mayor protagonismo en la presente temporada ha sido Marcus Ingvartsen. El delantero danés de 30 años desarrolló gran parte de su carrera entre Dinamarca y Alemania y también formó parte de las selecciones juveniles de su país. En la actual campaña suma 11 goles en 16 partidos con San Diego FC.

Toluca será otro de los equipos mexicanos que recibirá partidos de la Leagues Cup. El conjunto escarlata enfrentará a Seattle Sounders el 5 de agosto y a FC Dallas el 12 de agosto, ambos encuentros en el Estadio Nemesio Diez.

En el caso de Seattle, uno de los jugadores a seguir es Paul Rothrock. El estadounidense de 27 años formó parte del plantel que conquistó la Leagues Cup con los Sounders y ha desarrollado toda su carrera profesional en la MLS. Además, llegó a representar a Estados Unidos en categorías juveniles.

Por parte de FC Dallas destaca el delantero croata Petar Musa, quien atraviesa un buen momento ofensivo al registrar 13 goles en 14 partidos durante la presente temporada. El atacante también cuenta con experiencia como seleccionado nacional de Croacia.

Con figuras como Thomas Müller, Marcus Ingvartsen, Paul Rothrock y Petar Musa, la Leagues Cup 2026 llevará partidos con futbolistas de trayectoria internacional a los estadios mexicanos, en una edición que marcará el debut de la Liga MX como anfitriona dentro del torneo binacional.

Los mejores partidos de la Leagues Cup se verán a través de Imagen TV en el 3.1 de televisión abierta.