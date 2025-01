Tiene Pumas ilusión a tope en el Clausura 2025.

CIUDAD DE MÉXICO 10-Jan-2025 .-Comienza un nuevo torneo de la Liga MX y en Pumas la pregunta vuelve a ser la misma que en los últimos 14 años: ¿El equipo está listo para ser campeón?

El capitán auriazul, Lisandro Magallán, comentó que el plantel arrancará el torneo con las ilusiones renovadas y buscando darlo todo por ese objetivo del campeonato.

"Estamos muy bien, con mucha expectativa, mucha ilusión, yo creo que ha habido mucha mejoría en zona defensiva. Intentaremos seguir por ese mismo camino y mejorar las cosas que nos hagan falta. La ilusión y la expectativa se renueva y entendemos la exigencia del club", declaró el defensa argentino en conferencia de prensa.

El conjunto de CU tendrá que intentar romper esa larga sequía de trofeos sin el que fuera su mejor jugador y referente durante los últimos torneos, César "Chino" Huerta, quien fichó con el Anderlecht de Bélgica.

"Vamos a trabajar, acabamos de perder a nuestro mejor futbolista, se nos fue el Chino. Pero lo vamos a intentar, yo siento que ha habido una evolución en el equipo, que ha mejorado mucho desde que yo llegué. Estamos en continuo crecimiento y eso es muy bueno. Ojalá el título llegue lo antes posible, nosotros vamos a trabajar para eso, daremos lo mejor de nosotros para conseguirlo", comentó Magallán.

"Se nos fue el Chino pero la gente era hincha de Pumas. Entendemos que es una baja sensible pero nos da la oportunidad de demostrar la fortaleza que somos como equipo, que entre los compañeros cada uno demos un poquito más. Ahora depende de nosotros tomar esta oportunidad y hacerlo como equipo, obviamente yo no voy a desequilibrar como desequilibraba el Chino, no tengo la habilidad, pero sí puedo dar un poquito más en los momentos en los que el equipo lo necesita", agregó.

El camino de Pumas por el Clausura 2025 comenzará este domingo 12 de enero enfrentando a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario.