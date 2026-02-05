Tigers rugen y se coronan campeones de la Liga Municipal 35+

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El equipo Tigers se proclamó nuevo campeón de la Liga Municipal de Basketball de Piedras Negras, en la categoría 35+, tras firmar una espectacular remontada ante el conjunto Next Level, de Eagle Pass, Texas, al que barrieron la serie final por 2-0.

La noche no comenzó favorable para los felinos. Durante la primera mitad, Next Level impuso condiciones y dominó el encuentro con autoridad, alcanzando una ventaja de hasta 17 puntos.

¿Cómo ocurrió la remontada de Tigers?

Sin embargo, la historia cambió tras el descanso. A partir del tercer periodo, los Tigers ajustaron su esquema defensivo, elevaron la intensidad y, liderados por los cuates González, comenzaron a recortar la diferencia punto a punto, encendiendo a la afición.

El momento decisivo llegó en el último cuarto, donde Tigers impuso su experiencia y carácter al firmar un parcial de 21 puntos, lo que les permitió darle la vuelta al marcador. El cierre fue de auténtica película: en el último minuto, David García encestó seis puntos consecutivos, incluido el tiro libre del triunfo, para sellar la remontada y el campeonato.

Destacados del encuentro

García terminó como el máximo anotador del encuentro con 20 puntos y se consolidó como el jugador clutch de la final, mientras que Héctor González aportó 19 unidades, destacando con una lluvia de triples.

De esta manera, los Tigers levantaron el trofeo de campeones y escribieron una página memorable en la historia del basketball municipal de Piedras Negras.