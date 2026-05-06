Tigres avanza a la Final de la Concacaf tras vencer a Nashville en el Universitario

Tigres logró su clasificación a la Final de la Concacaf Champions Cup tras imponerse 1-0 a Nashville SC en el duelo de vuelta de semifinales, disputado en el Estadio Universitario, resultado con el que aseguró el triunfo global por 2-0.

El encuentro tuvo un ritmo pausado durante la primera mitad, con pocas llegadas de peligro por parte de ambos equipos. Incluso, el conjunto de la MLS mostró poca iniciativa ofensiva pese a encontrarse en desventaja en el marcador global.

¿Cómo ocurrió el triunfo de Tigres UANL?

La dinámica cambió en la segunda parte cuando el equipo regiomontano tomó el control del juego. Fue al minuto 66 cuando Juan Brunetta marcó el único gol del partido, resultado que prácticamente definió la eliminatoria, ya que obligaba a Nashville a anotar en dos ocasiones, algo que no logró concretar.

Tras la anotación, Tigres dominó las acciones y buscó ampliar la ventaja, aunque el marcador ya no se movió. Aun así, fue suficiente para asegurar su lugar en la Final del torneo.

Con este resultado, el conjunto de la UANL disputará su quinta Final en la competencia, instancia que ya había alcanzado en ediciones anteriores como 2015-2016, 2016-2017, 2019 y 2020. Bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, los felinos buscarán conquistar su segundo título en este certamen.

Detalles sobre el campeonato internacional de Tigres UANL

El único campeonato internacional de Tigres en esta competición se dio en 2020, logro que les permitió disputar el Mundial de Clubes, donde alcanzaron la Final, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en lograrlo, aunque cayeron ante Bayern Munich.

Ahora, el rival de los regiomontanos saldrá de la serie entre Toluca y LAFC.

En cuanto a figuras, Juan Brunetta destacó como el jugador decisivo del encuentro al anotar el gol del triunfo. Además, el ingreso de Diego "Chicha" Sánchez fue clave para que el equipo local mostrara mayor intensidad ofensiva en la segunda mitad.

Próximos compromisos de Tigres UANL

De cara a sus próximos compromisos, Tigres deberá enfocarse en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Chivas, donde cuenta con ventaja de 3-1 en el global. Por su parte, Nashville SC continuará su actividad en la MLS enfrentando a DC United este fin de semana.