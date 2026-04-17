Tigres Monterrey se prepara para enfrentar a Necaxa: duelo clave en la Liga MX

MONTERREY, NL 17-Apr-2026.- Los Tigres cerraron su preparación este viernes antes de viajar a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa.

Con una práctica en el CET, el cuadro auriazul está listo para afrontar la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de Liga MX.

Marcelo Flores ya se recuperó de la molestia que tenía y será cuestión de que Guido Pizarro decida usarlo ante los Rayos.

Vladimir Loroña sigue trabajando por separado por una lesión en el muslo derecho que sufrió en el juego de ida ante Seattle en los Cuartos de la Concachampions.

Se estima que mañana, Pizarro utilice un equipo alterno para darle minutos a elementos que vienen participando menos y descanso a quienes jugaron en Seattle.

Además, después del juego con el Necaxa, se viene otra jornada doble en la Liga MX, y los felinos volverán a jugar de visita en Guadalajara contra el Atlas.

Los felinos están en sexto lugar con 20 puntos y dependen de ellos mismos para clasificar a falta de 3 partidos por jugar.