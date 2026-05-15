Tigres se prepara para la final: Gorriarán confía en Pizarro

A casi una semana de la eliminación de Tigres de la Liguilla en Cuartos de Final frente a Chivas, Fernando Gorriarán señaló que la confianza del plantel en el técnico Guido Pizarro se mantiene intacta de cara a la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra Toluca.

"La confianza es la misma y la ilusión del primer día que él (Pizarro) tomó el mando. Yo se lo dije a él. Si me dice que tenemos que cruzar Calzada con los ojos cerrados, que no va a pasar nada, lo vamos a hacer, porque confiamos plenamente en él, en todo su cuerpo técnico, en su idea, y no va ser la excepción el día 30.

"Sabemos que tanto él como todo su cuerpo técnico, es capaz de hacer un partido o idea de partido perfecto para nosotros, ayudarnos y darnos la base para poder enfrentar a ese gran rival. Sabemos la responsabilidad que tenemos el día 30 de ir a jugar, a buscar una copa, a una cancha complicada, a un lugar complicado, a un estadio complicado, pero la confianza es plena y total", afirmó.

Gorriarán habló acerca de si enfrentar a Toluca en otra Final podría ser una revancha respecto al título perdido en el Apertura 2025.

"Creo que la vida y el fútbol nos está regalando una oportunidad de volver al mismo lugar que hace cuatro meses, perdimos una Final importante, donde la ilusión era muy grande. El golpe fue muy duro, y hoy la vida y el fútbol nos ponen en el mismo lugar, en la misma circunstancia, y repitiendo una Final contra el mismo rival. Van a ser dos semanas muy intensas, en lo mental, en lo físico.

"Va a ser un gran trabajo el poder entender la manera que tenemos que jugar el partido, de la manera que hay que afrontar y la responsabilidad que conlleva el partido del día 30", mencionó.

El capitán de los felinos indicó que a pesar de haber quedado fuera de la fase final contra el Rebaño Sagrado, no considera que los tapatíos les hayan pasado por encima.

"Pasó por posición en la tabla. Sin duda que los puntos a lo largo de las 17 fechas son muy importantes, eso lo tenemos muy claro. Nos hubiera gustado terminar más arriba en la tabla de lo que terminamos, para no sufrir lo que sufrimos ese fin de semana.

"Chivas fue el equipo revelación del torneo, eso lo tenemos claro, hizo un gran torneo, un gran año, y en ninguno de los 3 partidos nos superó, sacando el último, el último partido que perdemos 2-0, pero en el general empatamos 3-3. Entonces, no fue que nos pasaron por arriba en el marcador, pasaron por la posición en la tabla, hicieron un mejor semestre que nosotros, y esa es la recompensa que tuvieron".

Además, Gorriarán descartó que el no tener actividad futbolística, pueda perjudicarles en perder la intensidad de juego y competencia.

"Sin duda que los entrenamientos van a ser clave. Quizás esta semana se usó también para recuperar gente que venía tocada, al igual que el rival. Vamos a llegar en igualdad de condiciones, no es excusa el tiempo de estar sin jugar, porque ellos están en la misma situación. Han jugado quizá 1 o 2 partidos menos que nosotros en el año, creo que somos el equipo que más partidos jugó en el semestre", finalizó.