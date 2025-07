Fallece Diogo Jota, jugador del Liverpool, en trágico suceso en España

CIUDAD DE MÉXICO 03-Jul-2025.- El delantero portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano Andre Silva fallecieron en un accidente automovilístico en España, informaron autoridades.

Ambos fueron encontrados sin vida después de que el auto en que iban se saliera de la carretera cerca de la ciudad noroccidental de Zamora, confirmó la Guardia Civil a The Associated Press. El vehículo -un Lamborghini, según la Policía- estaba en llamas. Los bomberos acudieron a combatir el fuego, que se extendió a la vegetación cercana, indicaron las autoridades. La Policía investiga las causas del siniestro, ocurrido pasada la medianoche (tiempo local). Dijeron que no había otros vehículos involucrados. Se estaba realizando un análisis forense de los cuerpos. No estaba claro quién conducía el auto. La Policía estableció como hipótesis preliminar que el accidente ocurrió debido al pinchazo de un neumático. El accidente ocurrió cuando circulaban hacia el este en un tramo aislado de la carretera, aproximadamente a una hora al oeste de Zamora. Las imágenes del lugar del accidente mostraban a los agentes bloqueando una autopista de dos carriles mientras un agente examinaba los restos carbonizados del vehículo que había volcado y acabado en el arcén central. Jota, de 28 años, y su hermano, Andre Silva, de 25 de edad, ambos jugadores portugueses, eran los únicos ocupantes del auto, según la Policía. La muerte de Jota se produjo 11 días después de que se casara con Rute Cardoso, su pareja desde hacía diez años. En una publicación en redes sociales, escribió: "Sí para siempre". La pareja, que contrajo matrimonio el pasado 22 de junio, procreó tres hijos, la más pequeña nacida el año pasado. Jota también jugó para la Selección Nacional de Portugal y ayudó a ganar la Liga de Naciones el mes pasado. Silva jugaba con el club portugués Penafiel en las divisiones inferiores. Jota se unió al Liverpool desde Wolves y ayudó a los "Reds" a ganar la Premier League la temporada pasada y también ganó la Copa FA y la Copa de la Liga con el conjunto de Merseyside. Nacido en Oporto, comenzó su carrera en el equipo local Paços de Ferreira antes de fichar por el Wolverhampton Wanderers en 2017. Llegó a Anfield en 2020 y marcó 65 goles en 182 partidos con el club en todas las competiciones.

Lo lamentan Cristiano, Liverpool, UEFA...

Cristiano Ronaldo calificó de "inconcebible" la muerte de su compañero de selección Diogo Jota, ocurrida en la madrugada de este jueves en España. "Es inconcebible. Hace poco estábamos juntos con la Seleçao, acababas de casarte. A tu familia y a tus hijos les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que tú estarás siempre con ellos", escribió el quíntuple ganador del Balón de Oro en sus cuentas de X e Instagram. "Descansen en paz, Diogo y André. Todos los echaremos de menos", añadió.

El pasado 8 de junio, Ronaldo y Jota se proclamaron campeones de la Liga de Naciones, luego de que Portugal se impusiera a España en la final celebrada en Múnich.

El Liverpool dijo que el club estaba "devastado por el trágico fallecimiento". "Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicita que se respete la privacidad de la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Diogo y Andre mientras intentan asimilar una pérdida inimaginable. Continuaremos brindándoles todo nuestro apoyo".

La Federación Portuguesa de Futbol emitió un comunicado lamentando las muertes. El presidente de la federación, Pedro Proença, dijo que el fútbol portugués estaba "completamente devastado". "Más que un jugador fantástico, con casi 50 apariciones para la selección nacional, Diogo Jota era una persona extraordinaria, respetada por todos sus colegas y oponentes. Tenía una alegría contagiosa y era una referencia en su comunidad", dijo Proença en el comunicado. La federación dijo que ha solicitado que se guarde un minuto de silencio antes del partido del jueves entre Portugal y España en la Eurocopa femenina que se juega en Suiza. "Hemos perdido a dos campeones", dijo Proença.

"Sus muertes representan una pérdida irreparable para el fútbol portugués y todos haremos nuestro mejor esfuerzo para honrar su legado diariamente".

El Primer Ministro de Portugal, Luís Montenegro, lamentó las muertes "inesperadas y trágicas". Dijo que Jota era "un deportista que honró enormemente el nombre de Portugal". "Transmito mis más profundas condolencias a su familia", agregó. "Es un día triste para el fútbol y para el deporte nacional e internacional".

Las reacciones también comenzaron a llegar de todo el mundo, incluso de deportistas de otras disciplinas como el astro de la NBA LeBron James y la leyenda del tenis Rafael Nadal.

El Oporto, su antiguo club, y varios ex compañeros lamentaron las muertes y enviaron condolencias, al igual que otros clubes, federaciones y ligas.

La Premier League dijo que estaba "conmocionada y devastada". "Nuestras más sinceras condolencias van para la familia de Diogo, amigos, Liverpool FC y todos sus seguidores en este momento desgarrador", dijo. "El futbol ha perdido a un campeón que será extrañado para siempre. Continuaremos apoyando a nuestros amigos y colegas en el club". "Estamos devastados al enterarnos de la muerte de Diogo Jota. Nuestros pensamientos y las más sentidas condolencias para la familia de Diogo, sus compañeros del Liverpool y de Portugal", señaló la Federación Inglesa de Futbol.

Club Atlético de Madrid

"El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André. Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos. Descansen en paz".

Federación Española de Futbol

"La @RFEF quiere mostrar su más sentido pésame a los familiares y amigos del jugador Diogo Jota, tristemente fallecido junto a su hermano, André Silva. Y se une al dolor del mundo del fútbol, la @selecaoportugal y @LFC en estos duros momentos".

"No hay palabras de consuelo para tanto dolor. Siempre te recordaré con tu sonrisa, como un buen compañero dentro y fuera del campo. Le envío toda mi fuerza a su familia; desde donde esté, estoy seguro de siempre estará con ustedes, especialmente a su esposa y sus tres hijos. Diogo y André, descansen en paz", Darwin Núñez, delantero uruguayo del Liverpool.

"Dicen que se pierde a la gente cuando les olvidamos. ¡Yo no te olvidaré nunca!", escribió Ruben Neves, internacional portugués.

"Mis oraciones acompañan a sus allegados en este momento difícil! Que cada uno sea guiado y protegido! YNWA" (You'll Never Walk Alone, Nunca caminarás solo), escribió LeBron James, accionista minoritario del Liverpool.

"Estoy seguro de que hablo en nombre de todos al decir que nuestros primeros pensamientos van para su familia y amigos en particular, pero hay millones de aficionados del Liverpool, también del futbol, que estarán también conmocionados por esto", dijo Keir Starmer, Primer Ministro británico.

La UEFA dijo que sus pensamientos estaban con los familiares, amigos y compañeros de equipo afectados "por esta pérdida desgarradora". Dijo que se guardaría un minuto de silencio en los partidos de la Eurocopa femenina este jueves y el viernes.