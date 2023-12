Tras su emotiva despedida, llega Santiago Núñez a reforzar a Santos

Llegó el segundo refuerzo de Santos Laguna a la Comarca Lagunera. El defensa central de 23 años de edad, Santiago Núñez, aterrizó este jueves en suelo mexicano. El campeón con Estudiantes de La Plata de su país reforzará la zaga de los Guerreros para el Clausura 2024.

A su arribo, el joven futbolista detalló cómo fue el acercamiento de la directiva del Santos Laguna para traerlo a la Liga MX, en específico de Dante Elizalde, presidente ejecutivo del club, y el director deportivo Braulio Rodríguez.

Los jugadores que pasaron por acá, argentinos, tuvieron un gran futuro después de pasar por acá. No costó mucho pensarlo porque si bien yo me crié en Estudiantes y tenía que salir de ahí, íbamos a jugar Libertadores, pero fueron Braulio y Dante, me contaron muchas cosas lindas", explicó.

Esperemos arrancar el año de la mejor manera. Cuando se dio todo esto, yo todavía estaba jugando la final allá en Argentina. Los hinchas ya me escribieron un montón. Muy agradecido con ellos, son muchos", agregó Núñez.

Serán dos días de pruebas físicas y médicas antes de que Santos haga oficial el fichaje de Santiago Núñez. Posteriormente, el defensor se integrará a los entrenamientos de Pablo Repetto, junto con sus nuevos compañeros.