Travis Kelce duda sobre su futuro en la NFL tras la dura derrota en el Super Bowl LIX

Travis Kelce, veterano ala cerrada de los Kansas City Chiefs, evitó hablar sobre si jugará una temporada más en la NFL después de la dolorosa derrota de su equipo en el Super Bowl LIX. A sus 35 años, el jugador reconoció que los Chiefs no lograron encontrar la chispa que los había convertido en una dinastía.

"Es difícil pensar en eso en este momento. Aún seguimos asimilando lo que sucedió y simplemente no pudimos encontrar esa chispa, ese impulso que ha hecho de este equipo lo que es. Lo único que pudimos demostrar es que luchamos hasta el final", declaró Kelce tras la derrota de Kansas City por 40-22 ante los Philadelphia Eagles.

Kelce ha sido pieza clave en los campeonatos de los Chiefs en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII, consolidando al equipo como la franquicia dominante de la década. Sin embargo, tras la derrota en Nueva Orleans, enfatizó la importancia de aprender de este tropiezo.

"Nunca pierdas las ganas, nunca pierdas la fe, especialmente en la mitad del partido. Eso es lo que demostramos, porque esto va a doler. Dejemos que duela y ahora debemos descubrir cómo mejorar gracias a ello", señaló.

A pesar del apoyo de su novia, la superestrella del pop Taylor Swift, quien estuvo presente en el Superdome para alentarlo, Kelce reconoció que los Eagles fueron superiores en todas las fases del juego.

"Me saco el sombrero ante los Eagles. Nos vencieron en las tres fases del juego, nos persiguieron y, además, tuvimos pérdidas de balón, penalizaciones y dejamos caer pases. No aprovechamos nuestras oportunidades ni ejecutamos bien. No habíamos jugado tan mal en todo el año", admitió el ala cerrada.

A pesar de la derrota, Kelce logró un hito importante en este Super Bowl, superando a Jerry Rice, leyenda de los San Francisco 49ers, como el jugador con más recepciones en la historia del partido por el campeonato. Kelce alcanzó las 35 recepciones, superando las 33 de Rice.

Desde su llegada a los Chiefs en el Draft de 2013, Kelce ha sido fundamental para la franquicia, llevándola a cinco Super Bowls y ganando tres. En 12 temporadas ha sido seleccionado cuatro veces All-Pro y ha participado en 10 Pro Bowls, consolidándose como uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL.