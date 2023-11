Tri Femenil, calificó de 'rebote' a Panamericanos y... ¡van por el Oro!

La Selección Mexicana Femenil marcha con paso perfecto en los Juegos Panamericanos 2023 y disputará la medalla de Oro el próximo viernes 3 de noviembre, sin embargo, el Tri Femenil comandado por Pedro López obtuvo su pase a la justa por la renuncia de Canadá.

Fue durante la Fase de Grupos del Premundial 2022 donde las futbolistas -entonces dirigidas por Mónica Vergara- quedaron fuera del torneo tras caer en sus tres partidos (0-1 Vs Jamaica, 0-3 Vs Haití y 0-1 Vs Estados Unidos).

Luego del encuentro ante la Selección de las ´Barras y las Estrellas´, México había perdido toda posibilidad de participar en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023; el Premundial, lo terminaría conquistando Estados Unidos, mientras que Canadá quedó en el segundo sitio.

El resultado obtenido en el Premundial Femenil 2022 otorgó que Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Canadá obtuvieran su pase tanto al Mundial Femenil 2023 como a los Juegos Panamericanos 2023, sin embargo, Canadá reportó pérdidas económicas y cedió su sitio en los Panamericanos a la Selección Mexicana.

Tras la aprobación tanto de Concacaf, como de Panam Sports, México fue acreditado para formar parte de los Juegos Panamericanos 2023 y participar desde la Fase de Grupos.

Aprovechando la oportunidad obtenida, el Tri Femenil comandado por Pedro López comenzó su participación en Santiago 2023 ante Jamaica de manera más que perfecta goleando a las caribeñas 7-0, días más tarde, se impuso 1-3 a Chile y cerró la Fase de Grupos ante Paraguay con una ´voltereta´ y goleada (1-4).

Ya con el boleto en mano a las Semifinales del certamen, la escuadra nacional se enfrentó a Argentina, quienes comenzaron la Fase de Grupos empatando sin goles ante Costa Rica, venciendo 3-0 a Bolivia y cayendo por goleada (0-4) frente a Estados Unidos.

Con ´doblete´ de Lizbeth Ovalle, México se impondría a la ´Albiceleste´, obteniendo su boleto a la final en busca del primer Oro Panamericano en la historia del futbol femenil.

Por una participación histórica, el Tri Femenil jugará este viernes 3 de noviembre en punto de las 17:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México) por su primer Oro en la historia de los Juegos Panamericanos; el duelo será ante las anfitrionas, quienes vencieron 2-1 a Estados Unidos en las Semifinales.